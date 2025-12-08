التركيز والجاهزية.. خطة عبدالرؤوف لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف على تخفيف الأحمال البدنية للاعبين خلال مران الأمس الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار المدير الفني بتخفيف الحمل البدني خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء المرتقب، حيث أشرف نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، على تنفيذ فقرات بدنية خفيفة، إلى جانب تدريبات بالكرة للحفاظ على جاهزية اللاعبين دون إرهاق.

كما عقد أحمد عبدالرؤوف جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، استعرض خلالها الجوانب الفنية المطلوبة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب وفق خطة مواجهة الفريق القادم، مؤكدًا على أهمية البطولة وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد للحفاظ على النتائج الإيجابية.

موعد المباراة

يستعد الزمالك لملاقاة كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.