أبو الغيط: 13 دولة عربية تعاني شحا مائيا مطلقا
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
التركيز والجاهزية.. خطة عبدالرؤوف لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

منتصر الرفاعي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف على تخفيف الأحمال البدنية للاعبين خلال مران الأمس الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار المدير الفني بتخفيف الحمل البدني خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء المرتقب، حيث أشرف نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، على تنفيذ فقرات بدنية خفيفة، إلى جانب تدريبات بالكرة للحفاظ على جاهزية اللاعبين دون إرهاق.

كما عقد أحمد عبدالرؤوف جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، استعرض خلالها الجوانب الفنية المطلوبة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب وفق خطة مواجهة الفريق القادم، مؤكدًا على أهمية البطولة وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد للحفاظ على النتائج الإيجابية.

موعد المباراة

يستعد الزمالك لملاقاة كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك أحمد عبدالرؤوف نادي الزمالك كهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية

انطلاق مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

وزير النقل ومحافظ المنيا

محافظ المنيا: تخصيص أرض أمام محطة القطار السريع لإنشاء مجمع خدمات لوجستية

البطولة

ابنة كفر الشيخ تحصد برونزية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة .. صور

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

