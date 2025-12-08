الأهلي يواصل الاستعداد لـ«سبورتنج لواندا» ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

يواصل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سبورتنج لواندا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء. ويخوض الفريق مرانا فنيا صباح اليوم ، طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق خيري؛ استعدادا لمواجهة الفريق الأنجولي. ‏‎

ويسعى طارق خيري، المدير الفني؛ للتخلص من حالة الإرهاق بعد مباراة ريج الرواندي والتي أقيمت أمس والوصول بالفريق لافضل جاهزية فنية قبل مواجهة سبورتنج لواندا الأنجولي في ختام دور المجموعات.

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي في إطار الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجااري.