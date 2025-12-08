قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار تحافظ على استقرار ها اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي
أبو الغيط: 13 دولة عربية تعاني شحا مائيا مطلقا
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
الأهلي يواصل الاستعداد لـ«سبورتنج لواندا» ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

سيدات سلة الاهلي
سيدات سلة الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

يواصل  الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سبورتنج لواندا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء. ويخوض الفريق مرانا فنيا صباح اليوم ، طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق خيري؛ استعدادا لمواجهة الفريق الأنجولي. ‏‎
ويسعى طارق خيري، المدير الفني؛ للتخلص من حالة الإرهاق بعد مباراة ريج الرواندي والتي أقيمت أمس والوصول بالفريق لافضل جاهزية فنية قبل مواجهة سبورتنج لواندا الأنجولي في ختام دور المجموعات.
وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي في إطار الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجااري.

سيدات سلة الاهلي النادي الاهلي كرة السلة الاهلي سبورتنج لواندا الأنجولي

مجمع الفيروز الطبي

الرعاية الصحية: مجمع الفيروز الطبي بالطور يحصل على درجة الاعتماد القومية GAHAR

حسام الشاعر

ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية

وزير الري

الري: إجراءات عاجلة لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه للموسم الشتوي

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

