بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الأربعاء/، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) ارتفاعا بنسبة 0,59 %، ليستقر بذلك عند 19.452,84 نقطة.

وسجل مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة - ربحا بنسبة 0,75 % إلى 1.587,52 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,47 % إلى 1.323,83 نقطة.

من جانبه، حقق (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,68 %إلى 1.921,09 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,16% إلى 18.404,35 نقطة، وبنسبة 0,51 %إلى 16.857,74 نقطة، على التوالي.