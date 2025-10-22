قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
عزة عاطف

في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، أصبح تقليل استهلاك البنزين هدفًا رئيسيًا لدى السائقين للحفاظ على ميزانيتهم وتقليل الأثر البيئي في الوقت نفسه. 

ومع أن التطورات التكنولوجية ساعدت في جعل المحركات أكثر كفاءة، إلا أن أسلوب القيادة والعناية الدورية بالسيارة ما زالا العاملين الأكثر تأثيرًا في استهلاك البنزين.

أسلوب القيادة.. العامل الأهم في تقليل استهلاك البنزين

القيادة العنيفة من أبرز أسباب استهلاك البنزين الزائد: مثل التسارع المفاجئ، والفرملة القوية، والانطلاق السريع عند الإشارات كلها تزيد من استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.

ينصح الخبراء باتباع أسلوب قيادة سلس ومتدرج، مع الحفاظ على سرعة ثابتة قدر الإمكان، واستخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة لتقليل الضغط على المحرك.

تجنب الوزن الزائد والمقاومة الهوائية

كل 50 كيلوجرامًا إضافية في السيارة يمكن أن تزيد من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 2%، لذلك، من الأفضل تفريغ الصندوق الخلفي من الأغراض غير الضرورية، وإزالة الرفارف العلوية أو حوامل الدراجات عند عدم الحاجة إليها لأنها تزيد من مقاومة الهواء.

ضغط الإطارات يلعب دورًا حاسمًا في تقليل استهلاك البنزين

الإطارات منخفضة الضغط تجعل المحرك يبذل مجهودًا أكبر لدفع السيارة، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 5%.

يوصى بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، وخصوصًا قبل السفر لمسافات طويلة، مع الالتزام بالضغط الموصى به في دليل السيارة.

الصيانة المنتظمة تقلل الاستهلاك

الصيانة الدورية ليست رفاهية، بل عامل رئيسي في تقليل استهلاك الوقود. 

تغيير فلاتر الهواء والبنزين في مواعيدها، وتنظيف البخاخات، وضبط شمعات الاحتراق، كلها خطوات تحافظ على كفاءة المحرك.

كما أن استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة الصانعة يضمن تقليل الاحتكاك الداخلي وبالتالي تقليل استهلاك الوقود.


التوقف الطويل يستهلك أكثر مما تظن

ترك المحرك يعمل أثناء التوقف أو الانتظار يؤدي إلى حرق كمية من البنزين دون فائدة. 

إذا توقفت لأكثر من دقيقة أو دقيقتين، من الأفضل إيقاف تشغيل المحرك لتوفير الوقود.

تكييف الهواء واستخدام الكهرباء بحكمة

تشغيل مكيف الهواء بكامل طاقته يرفع استهلاك البنزين بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

يمكن الاعتماد على التهوية الطبيعية عند القيادة بسرعات منخفضة، وتشغيل التكييف فقط عند الحاجة الفعلية، كما يُفضّل غلق النوافذ على الطرق السريعة لتقليل مقاومة الهواء.

توفير الوقود لا يعتمد فقط على نوع السيارة أو كفاءة المحرك، بل على وعي السائق وسلوكه اليومي خلف المقود. 

باتباع هذه النصائح البسيطة يمكن لأي سائق خفض استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 20% دون أي تعديل ميكانيكي، ما يعني توفيرًا ماليًا ملموسًا وحفاظًا على البيئة في آن واحد.

