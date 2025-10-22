قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يدعو أوروبا للاستثمار في مصر كشريك إنتاجي موثوق وبوابة لـ 1.5 مليار مستهلك
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
تقى الجيزاوي

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات دورته الثالثة عشرة، للأسبوع الرابع على التوالي. حيث تنطلق غدا الخميس 23 أكتوبر فعاليات البرنامج المهني تحت عنوان “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، الذي يُنظم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُفتتح البرنامج في العاشرة صباحًا بكلمة ترحيبية مشتركة من المخرج أحمد العطار المدير الفني لمهرجان دي-كاف، ومارك مواركيش (لبنان – المجلس الثقافي البريطاني).

ويشهد اليوم الأول عروضًا تعريفية بشبكة المهرجانات العربية والمهرجانات المتوسطية، تليها جلسة نقاشية بعنوان “نماذج المهرجانات التي تعمل” بمشاركة عدد من مديري المهرجانات العربية والدولية، تديرها آية النابلسي (السعودية – إثراء). وتُختتم الجلسات بحوار حول “المهرجانات كمواقع لصناعة المكان” بمشاركة فنانين ومنظمين من فرنسا ورواندا ومصر،  قبل زيارة معرض “أصداء: ما بين الذاكرة والمادة” للفنانة بسمة أسامة في بيت طولون.

وفي سياق متصل، تنطلق غدًا الخميس مجموعة من العروض الجديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، منها: عرض “غزة أيها الفرح” للفنانة هند جودة (فرنسا/المغرب/فلسطين)، في الثامنة والنصف مساءً على مسرح الفلكي، وهو عمل شعري أدائي يطرح تساؤلًا مؤلمًا: “كيف تكون شاعرًا في زمن الحرب؟” من خلال قصائد تفيض بالحياة رغم المأساة، وتؤدى بصوتي هند جودة وسكينة حبيب الله، بإخراج هنري جول جوليان، وإنتاج مشترك بين مسارح ومهرجانات فرنسية.
و أيضا عرض “صلح” للفنانة نانسي منير (مصر)، من الخميس حتى السبت 25 أكتوبر، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً في ستوديو تخشينة – معهد جوته البستان، حيث تقدم تجربة سمعية بصرية تمزج بين مواد أرشيفية وأصوات معاصرة من ثقافات مختلفة، في نسيج صوتي غني يجمع بين الماضي والحاضر.


بالإضافة إلى عرض “إنترفيرنس تونس” من تونس، من 23 إلى 26 أكتوبر في سينما راديو (من 7 إلى 11 مساءً)، ويضم مختارات من معرضي “شوف جربة” 2024 و2025، مستكشفًا موضوعات بيئية وثقافية متعلقة بعناصر الطبيعة في سياق دول المتوسط.

كما يُعاد تقديم عروض مميزة من الأيام السابقة، منها: “لورنس” للفنان مهند كريم كزار (الإمارات العربية المتحدة) على مسرح ذا فاكتوري. وعرض “درون: شهادات وموسيقى” (سوريا/الولايات المتحدة الأمريكية) يومي 22 و23 أكتوبر في العاشرة مساءً على مسرح الفلكي. بالإضافة إلى عرض “بيروت Stop Calling” لفرقة زقاق (لبنان) يوم 23 أكتوبر في السابعة مساءً على مسرح النهضة – مركز الجزويت الثقافي. وعرض “جرثومة الحرب” للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة) في السادسة مساءً بمبنى الشوربجي – مدخل عبد الخالق ثروت.

مهرجان دي-كاف

يذكر أن مهرجان دي-كاف، الذي انطلقت فعالياته في 1 أكتوبر وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية والميديا الحديثة والموسيقى، يُقدمها 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.
ويضم الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة 23 عرضًا فنيًا من 32 دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، تجمع بين المسرح والرقص والفنون البصرية والأداء الحي.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف المخرج أحمد العطار مهرجان دي كاف “ما بعد اللحظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

متهم - أرشيفية

شاب يتهم أجنبيا بالنصب عليه بزعم تسفيره للخارج في حلوان

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

إسعاف

مصدر طبي يكشف تفاصيل نقل 4 طالبات من إحدى المدارس الثانوية بأسيوط إلى المستشفى

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد