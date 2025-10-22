التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشافى ألنسو المدير الفنى لنادي ريال مدريد، عن تشكيله فريقه لمواجهة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: فيدي فالفيردي – ماركو أسنيسيو – إيدر ميليتاو – ألفارو كاريراس
الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر
الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور
فيما جاء تشكيل يوفنتوس
حراسة المرمى: ميكالي دي جريجوريو
الدفاع: فيدريكو جاتي – دانييلي روجاني – لويد كيلي – بيير كالولو
الوسط: تيون كومبينيرس – خيفرين تورام – أندريا كامبياسو – ويستون ماكيني
الهجوم: كينيان يلديز – دوشان فلاهوفيتش