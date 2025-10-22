مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سؤال الزميل محمود مطاوع مراسل موقع صدى البلد، الخاص بالهجوم على الحكومة بعد رفع أسعار المواد البترولية.



وقال رئيس الوزراء، إنه يشكر الزميل على هذا السؤال، وأن الحكومة مهدت لهذه الزيادة من عام ماضي، وأن الحديث كان لعمل توازن في أسعار المواد البترولية، وأن الحكومة كانت صريحة بخصوص هذا الوضع.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة خرجت وشرحت الموضوع بالكامل، ولم نخف شيئا عن المواطنين، وأن الحكومة قالت منذ 6 أشهر ماضية بأن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.



ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار التحرك، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحركات الجديدة.



وأوضح أنه يتابع كل ما يثار، وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت، وأن مصر قادمة من بعيد بشأن تسعيرة المواد البترولية.



وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحرك كان لاستكمال الهيئة عملها.



وكشف أن سعر المواد البترولية في مصر ليس مرتبط بخام برنت فقط، بل بالإنتاج الذي يتم في البلد، والقروض، فهناك معدلات كبيرة تظهر في النهاية سعر اللتر.



وأوضح أن الحكومة تأخذ الموضوع بصورة متدرجة، حتى تستمر الهيئة العامة للبترول في العمل، وأن مصر قادرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وأن التسديد يكون من موارد الهيئة.



وتابع:" الحكومة كانت صريحة وأنه تم استشارة الاقتصاديين في اتخاذ القرارات، حتى يكون هناك انخفاضات في التضخم، وانخفاض الفائدة من بداية عام 2026".



وكشف أنه لن يكون هناك تحرك في أسعار المواد البترولية لمدة عام مقبل، وأنه بعد ذلك ستكون قرارات بخفض أسعار المواد البترولية، أو رفع الأسعار، معلقًا “” قد تنخفض أسعار المواد البترولية بعد عام".