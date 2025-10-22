مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه خلال اجتماع المحافظين أمس كلفت المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، وشددنا على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات .



كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ أعمالها اليوم تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات التي تجمع الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين .



وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لهذه القمة وتترقب نتائجها الإيجابية المتوقعة في إحداث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العمل جار على قدم وساق من جميع المسؤولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.