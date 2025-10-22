العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

يستعد الملايين لـ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وذلك ابتداءً من منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، الموافق 30 أكتوبر 2025، وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في السادس عشر من أبريل 2023.

بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارًا من نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، بحيث تصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل هي الحادية عشرة مساءً.





وبذلك تكون مصر قد دخلت رسميًا في التوقيت الشتوي الذي يستمر حتى نهاية مارس من العام المقبل، تمهيدًا للعودة إلى التوقيت الصيفي مجددًا في الجمعة الأخيرة من أبريل.

سبب اختيار الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي

اختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التغيير، نظرًا لكونه يوم عطلة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل احتمالات وقوع أخطاء في مواعيد العمل والمواصلات والرحلات الجوية أو القطارات، ويمنح المواطنين وقتًا كافيًا للتأقلم مع فرق الساعة الجديد قبل بدء الأسبوع.

خلفية قانون التوقيت الصيفي في مصر

توقّف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر لمدة سبع سنوات كاملة، قبل أن تعيد الدولة العمل به اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة خلال الصيف لتوفير الطاقة، في حين يتم تأخير الساعة بنفس المدة في نهاية أكتوبر مع بدء التوقيت الشتوي.

الفصول الأربعة وحركة الأرض

علميًا، يتحدد توقيت الفصول الأربعة بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى اختلاف كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، ومن ثم تتعاقب فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء.



موعد فصل الشتاء في مصر 2025

تبدأ فترة الشتاء رسميًا في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وتستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ في الاثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

الانقلاب الشتوي وتأثيره

يحدث الانقلاب الشتوي عندما تميل الأرض بأقصى درجة بعيدة عن الشمس في نصفها الشمالي، ما يجعل النهار أقصر يومًا في العام والليل أطول ليلة، لتبدأ بعدها ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا حتى الاعتدال الربيعي.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

يهدف نظام التوقيت الصيفي والشتوي إلى تحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتم استغلال ضوء الشمس الطبيعي لأطول فترة ممكنة خلال الصيف، بينما في الشتاء يتم تأخير الساعة ليتناسب وقت العمل والدراسة مع فترات الإضاءة الطبيعية.

أهمية الاستعداد لتغيير الساعة

لابد على المواطنين ضبط ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية قبل منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، لتفادي أي ارتباك في المواعيد أو المعاملات الرسمية أو الرحلات، والتأكد من تحديث أنظمة التشغيل التي تضبط الوقت تلقائيًا.

التوقيت الشتوي والأنظمة الذكية

ومن المتوقع أن تقوم معظم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بتغيير الوقت تلقائيًا، خاصة تلك التي تعتمد على إعدادات التوقيت التلقائي عبر الإنترنت، إلا أن الأجهزة التقليدية مثل الساعات اليدوية والمنبهات المنزلية ستحتاج إلى تعديل يدوي.