موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي

يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد بداية فصل الشتاء لعام 2025 في مصر، إلى جانب تساؤلات المواطنين بشأن موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واقتراب نهاية فصل الخريف.

ويترقب المصريون الإعلان الرسمي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن بدء فصل الشتاء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتطبيق التوقيت الشتوي عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر طوال الأشهر الماضية ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل.

نهاية الخريف وبداية الانقلاب الشتوي

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف في مصر يوم 21 ديسمبر 2025، وهو موعد الانقلاب الشتوي الذي يشهد أقصر نهار وأطول ليلة خلال العام.

وكان الخريف قد بدأ رسميا في 22 سبتمبر 2025، ليستمر ثلاثة أشهر كاملة قبل أن يفسح المجال لبداية الشتاء البارد.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي

كانت الحكومة قد بدأت تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025 في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي عند منتصف الليل، ليستمر العمل به لمدة ستة أشهر متواصلة.

ومن المقرر إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والموافق 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول الساعة 11:59 مساءً.

بداية فصل الشتاء 2025 في مصر

وحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ليستمر 89 يوما و20 ساعة و22 دقيقة.

ومع دخوله، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وتزداد فترات الليل مقارنة بساعات النهار، إيذانا ببدء موسم البرودة والأمطار في مختلف أنحاء البلاد.

قانون تنظيم التوقيت في مصر

ويأتي العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على أن تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي.