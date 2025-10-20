قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025.. اعرف تاريخ تغيير الساعة رسميا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تاريخ تغيير الساعة رسميًا
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تاريخ تغيير الساعة رسميًا
عبد الفتاح تركي

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر؛ يتزايد بحث المواطنين عبر محركات البحث حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وموعد تغيير الساعة رسميًا بتأخيرها 60 دقيقة كاملة. 

تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار الحكومة الخاص بـ تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا، بهدف تحقيق التوازن بين ساعات العمل وضوء النهار، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

تتحول مصر للعمل بـ التوقيت الشتوي رسميا، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث عندما تصبح الساعة 12:00 صباحًا الجمعة 31 أكتوبر، يتم تأخيرها ساعة؛ لتصبح الساعة 11:00 مساء الخميس 30 أكتوبر.

 اقرأ أيضًا:

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي في مصر 

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في تمام الساعة 12 صباحًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر كاملة، حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، لتعود الدولة إلى العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا.

ويُجرى هذا التعديل في يوم الجمعة؛ نظرًا لكونه إجازة رسمية في الدولة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات أو أخطاء تتعلق بضبط الوقت في المصالح الحكومية أو وسائل النقل أو الأجهزة الإلكترونية.

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي في مصر 

نظام تغيير التوقيت في مصر

يُطبق تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا.

المرة الأولى تكون مع بداية فصل الربيع، وتحديدًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

أما المرة الثانية فتكون مع بداية فصل الخريف، وبالتحديد في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتبدأ فترة العمل بالتوقيت الشتوي.

ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة المثلى من ضوء النهار، والحد من استهلاك الكهرباء والطاقة خلال فترات الذروة.

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي في مصر 

مميزات تطبيق التوقيت الشتوي

يُعدّ التوقيت الشتوي من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق كفاءة في إدارة الطاقة، وتوفير أجواء عمل أكثر ملاءمة للمواطنين خلال فترات النهار القصيرة في الشتاء. ومن أبرز مميزاته الآتية:

- توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.

- تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة.

- زيادة ساعات النهار بعد انتهاء العمل، ما يمنح الأفراد وقتًا أطول لممارسة الأنشطة اليومية.

- ملاءمة الدورة البيولوجية للإنسان مع طبيعة الضوء خلال فصل الشتاء.

- تحقيق توازن أفضل بين ساعات النوم وساعات النشاط اليومية.

واقرأ أيضًا:

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي في مصر 

كيفية تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025

يمكن تغيير الساعة في الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على قائمة الإعدادات في الهاتف.

- التأكد من تفعيل آخر تحديث للنظام حتى يتم ضبط الساعة تلقائيًا عند بدء التوقيت الجديد.

- الدخول إلى خيار التاريخ والوقت (Date & Time).

- تفعيل خيار الضبط التلقائي للوقت ليقوم الجهاز بتغيير الساعة تلقائيًا.

- في حال الرغبة بالضبط اليدوي؛ يمكن تغيير الساعة يدويًا إلى 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا في الموعد المحدد.

 

التوقيت الشتوي بين الراحة وتوفير الطاقة

يرى خبراء الطاقة أن تطبيق التوقيت الشتوي له تأثير إيجابي على ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا في المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية التي تعتمد على الإضاءة لفترات طويلة. 

كما أن التوقيت الجديد يسهم في تقليل الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة المسائية، ما يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يفضّل كثير من المواطنين هذا النظام لأنه يتماشى مع طبيعة فصل الشتاء، حيث يقلّ ضوء النهار وتزداد الحاجة إلى الراحة والنوم المبكر.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميًا في الخميس الأخير من أكتوبر، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أبريل 2026، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الصيفي. 

وتهدف الحكومة من خلال هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وتنظيم الوقت اليومي للمواطنين بطريقة تواكب تغيرات الفصول وتخدم المصلحة العامة.

التوقيت الشتوي في مصر 2025 تغيير الساعة في مصر موعد تأخير الساعة متى يبدأ التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي موعد تغيير الساعة رسميًا التوقيت الصيفي في مصر مميزات التوقيت الشتوي تغيير الساعة 2025 الساعة تتأخر كم دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء

الحمصاني: تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر

الأنفلونزا

شتاء 2025.. كيف نميز بين الأنفلونزا ونزلات البرد العادية؟

احمد موسي

حلقة جديدة للإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد.. الليلة

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد