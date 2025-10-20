موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025.. اعرف تاريخ تغيير الساعة رسميا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر؛ يتزايد بحث المواطنين عبر محركات البحث حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وموعد تغيير الساعة رسميًا بتأخيرها 60 دقيقة كاملة.

تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار الحكومة الخاص بـ تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا، بهدف تحقيق التوازن بين ساعات العمل وضوء النهار، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

تتحول مصر للعمل بـ التوقيت الشتوي رسميا، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث عندما تصبح الساعة 12:00 صباحًا الجمعة 31 أكتوبر، يتم تأخيرها ساعة؛ لتصبح الساعة 11:00 مساء الخميس 30 أكتوبر.

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في تمام الساعة 12 صباحًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر كاملة، حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، لتعود الدولة إلى العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا.

ويُجرى هذا التعديل في يوم الجمعة؛ نظرًا لكونه إجازة رسمية في الدولة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات أو أخطاء تتعلق بضبط الوقت في المصالح الحكومية أو وسائل النقل أو الأجهزة الإلكترونية.

نظام تغيير التوقيت في مصر

يُطبق تغيير التوقيت في مصر مرتين سنويًا.

المرة الأولى تكون مع بداية فصل الربيع، وتحديدًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

أما المرة الثانية فتكون مع بداية فصل الخريف، وبالتحديد في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتبدأ فترة العمل بالتوقيت الشتوي.

ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة المثلى من ضوء النهار، والحد من استهلاك الكهرباء والطاقة خلال فترات الذروة.

مميزات تطبيق التوقيت الشتوي

يُعدّ التوقيت الشتوي من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق كفاءة في إدارة الطاقة، وتوفير أجواء عمل أكثر ملاءمة للمواطنين خلال فترات النهار القصيرة في الشتاء. ومن أبرز مميزاته الآتية:

- توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.

- تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة.

- زيادة ساعات النهار بعد انتهاء العمل، ما يمنح الأفراد وقتًا أطول لممارسة الأنشطة اليومية.

- ملاءمة الدورة البيولوجية للإنسان مع طبيعة الضوء خلال فصل الشتاء.

- تحقيق توازن أفضل بين ساعات النوم وساعات النشاط اليومية.

كيفية تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025

يمكن تغيير الساعة في الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على قائمة الإعدادات في الهاتف.

- التأكد من تفعيل آخر تحديث للنظام حتى يتم ضبط الساعة تلقائيًا عند بدء التوقيت الجديد.

- الدخول إلى خيار التاريخ والوقت (Date & Time).

- تفعيل خيار الضبط التلقائي للوقت ليقوم الجهاز بتغيير الساعة تلقائيًا.

- في حال الرغبة بالضبط اليدوي؛ يمكن تغيير الساعة يدويًا إلى 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا في الموعد المحدد.

التوقيت الشتوي بين الراحة وتوفير الطاقة

يرى خبراء الطاقة أن تطبيق التوقيت الشتوي له تأثير إيجابي على ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا في المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية التي تعتمد على الإضاءة لفترات طويلة.

كما أن التوقيت الجديد يسهم في تقليل الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة المسائية، ما يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يفضّل كثير من المواطنين هذا النظام لأنه يتماشى مع طبيعة فصل الشتاء، حيث يقلّ ضوء النهار وتزداد الحاجة إلى الراحة والنوم المبكر.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميًا في الخميس الأخير من أكتوبر، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أبريل 2026، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الصيفي.

وتهدف الحكومة من خلال هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وتنظيم الوقت اليومي للمواطنين بطريقة تواكب تغيرات الفصول وتخدم المصلحة العامة.