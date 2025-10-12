قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد

عبد العزيز جمال

ينتظر الملايين موعد بدء التوقيت الشتوي 2025، وتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة حينما تدق الساعة 12 صباحا لتعود إلى 11 مساء إلى اليوم السابق،  خاصة مع 11 يوما  من شهر أكتوبر وما يقرب من 6 أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد التوقيت الشتوي 2025

من المقرر أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. 

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي.

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
 التوقيت الشتوي 2025

 

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لآلية التوقيت الصيفي والشتوي، فإن آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي هو الخميس الأخير من أكتوبر، أي يوم 30 أكتوبر، ليبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من الجمعة 31 أكتوبر، حيث يتم إرجاع عقارب الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً.

موعد التوقيت الشتوي 2025

يتساءل الكثيرون عن موعد التوقيت الشتوي 2025 بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منذ 25 أبريل الماضي.

 وبحسب القانون، فإن الموعد ثابت سنويًا؛ إذ يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير في أكتوبر، ليبدأ بعدها التوقيت الشتوي بشكل تلقائي.

التوقيت الصيفي في مصر 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة. 

وقد انعكس ذلك على مواعيد بعض الخدمات وأوقات فتح وغلق المحلات، وكذلك على مواقيت الصلاة، قبل أن يحين موعد العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

تطبيق التوقيت الشتوي خلال أيام
 التوقيت الشتوي 2025

قانون العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات. 

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.

أهداف التوقيت الصيفي والشتوي

التوقيت الصيفي يقوم على زيادة التوقيت بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف للاستفادة من ضوء النهار، بينما مع حلول فصل الشتاء وتراجع عدد ساعات النهار، يتم إلغاء هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الطبيعي عبر تأخير الساعة 60 دقيقة


 

