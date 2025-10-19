رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام

مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر، يترقب الجميع موعد تغيير الساعة في مصر ، وبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث سيتم تأخير الساعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023.

التوقيت الشتوي في مصر

يترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا، حيث تستعد الحكومة لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في موعد محدد سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال أيام.

ويأتي هذا الإجراء؛ في إطار خطة الدولة لتوحيد مواعيد العمل بين المؤسسات، وتقليل استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، وسط بحث واسع من المواطنين على موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر، وتفاصيل قرار إلغاء التوقيت الصيفي بعد أشهر من تطبيقه.

متى يتم تغيير الساعة في مصر؟

بدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي 2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

موعد تغيير الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفقاً لـ أجندة رئاسة مجلس الوزراء، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والذي يوافق 31 أكتوبر 2025.

وبحسب مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، بحيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد مع الساعات الأولى من صباح الجمعة.

باقي كام يوم على التوقيت الشتوي؟

اعتباراً من اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، يتبقى 11 يومًا على موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والمقرر في 30 أكتوبر المقبل.

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي؛ سيبدأ تغيير الساعة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل.

موعد التوقيت الشتوي 2025

سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي.

موعد التوقيت الشتوي

تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي في مصر وفقاً للقانون

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، ونص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

طريقة ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

الدخول إلى "الإعدادات" (Settings).

اختيار "الوقت والتاريخ" (Date & Time).

إلغاء تفعيل "الضبط التلقائي" في حال تفعيله.

تأخير الساعة يدويًا بمقدار ساعة واحدة.

تغيير الساعة على iPhone

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات؛ سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي في مصر 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

وقد انعكس ذلك على مواعيد بعض الخدمات وأوقات فتح وغلق المحلات، وكذلك على مواقيت الصلاة، قبل أن يحين موعد العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر الجاري.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025؛ ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.