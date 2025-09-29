قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغيير الساعة في مصر..باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي؟

موعد تغيير الساعة
موعد تغيير الساعة
رشا عوني

مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي الذي بات قريباً ويفصلنا عنه أيام وجيزة، وارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن معاد التوقيت الشتوي ووقت تطبيقه وكم يوم متبقي على التوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة في مصر

وبدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

متى يتم تغيير الساعة في مصر2025 وموعد عودة التوقيت الشتوي - حزب الشعب الجمهوري
موعد تغيير الساعة 2025

موعد التوقيت الشتوي 2025

سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. 

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي . 

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

باقي كام يوم على التوقيت الشتوي؟

واعتباراً من اليوم الأثنين الموافق29 سبتمبر، يتبقى 31 يوماً على موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والمقرر في 30 أكتوبر المقبل.

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، سيبدأ تغيير الساعة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل . 

عاجل| موعد التوقيت الشتوي 2025.. خطوات سهلة لتغيير الساعة في مصر | مبتدا
موعد تطبيق التوقيت الشتوي

سبب التوقيت الصيفي والشتوي

التوقيت الصيفي يقوم على زيادة التوقيت بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف للاستفادة من ضوء النهار، بينما مع حلول فصل الشتاء وتراجع عدد ساعات النهار، يتم إلغاء هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الطبيعي عبر تأخير الساعة 60 دقيقة.

قانون العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات. 

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.

موعد تغيير الساعة موعد تطبيق التوقيت الشتوي انتهاء التوقيت الصيفي مواعيد المحلات في الشتاء مواعيد غلق المحلات التوقيت الشتوي2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

بالصور

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد