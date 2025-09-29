تغيير الساعة في مصر..باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي؟

مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي الذي بات قريباً ويفصلنا عنه أيام وجيزة، وارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن معاد التوقيت الشتوي ووقت تطبيقه وكم يوم متبقي على التوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة في مصر

وبدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

موعد تغيير الساعة 2025

موعد التوقيت الشتوي 2025

سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي .

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

باقي كام يوم على التوقيت الشتوي؟

واعتباراً من اليوم الأثنين الموافق29 سبتمبر، يتبقى 31 يوماً على موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والمقرر في 30 أكتوبر المقبل.

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، سيبدأ تغيير الساعة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل .

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

سبب التوقيت الصيفي والشتوي

التوقيت الصيفي يقوم على زيادة التوقيت بمقدار ساعة واحدة خلال أشهر الصيف للاستفادة من ضوء النهار، بينما مع حلول فصل الشتاء وتراجع عدد ساعات النهار، يتم إلغاء هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الطبيعي عبر تأخير الساعة 60 دقيقة.

قانون العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات.

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.