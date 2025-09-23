استعد لتغيير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي

مع اقتراب شهر أكتوبر 2025، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بموعد إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة بعد أن أعادت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إطار خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين إدارة الطاقة .

هذا التساؤل يتكرر كل عام مع قرب حلول فصل الشتاء، حيث يترتب على تغيير التوقيت تأثير مباشر على الروتين اليومي للمواطنين، وعلى مواعيد العمل والدراسة والنقل.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025

وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025 .

وسيتم عند منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر تأخير الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة 12:00 صباحًا ستصبح 11:00 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع محافظات مصر. هذه الخطوة تعكس عودة التوقيت المعتاد الذي يستمر حتى نهاية أبريل من العام التالي .

تطبيق التوقيت الصيفي 2025

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام. ويُعد هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يُطبق فيه التوقيت الصيفي بعد أن أعادت الحكومة العمل به بدايةً من عام 2023، وذلك بعدما كان قد توقف العمل به لسنوات طويلة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تساهم في خفض معدلات استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة المسائية .

طريقة تغيير الساعة

لتفادي أي ارتباك في الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، يُنصح المستخدمون بالاعتماد على التحديث التلقائي للتوقيت من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings).

الانتقال إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت (Automatic date & time).

إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر لضمان تفعيل التوقيت الجديد .

موعد بداية فصل الخريف والشتاء

وبحسب الحسابات الفلكية، فقد بدأ فصل الخريف 2025 يوم الإثنين 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة .

أما فصل الشتاء، فسيبدأ في الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، ليشهد المواطنون أجواء أكثر برودة بالتزامن مع العمل بالتوقيت الشتوي .

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر 2025 لا يمثل مجرد تعديل في الساعة، بل هو جزء من دورة سنوية باتت مرتبطة بحياة المصريين، حيث تواكبها تغيرات في الفصول والطقس والأنشطة اليومية .

ويظل الهدف الأبرز من تطبيق التوقيت الصيفي ثم التحول إلى الشتوي هو تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وراحة المواطنين، بما يتسق مع توجهات الدولة في إدارة الموارد بكفاءة أكبر.