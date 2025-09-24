باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، وموعد تغيير الساعة في مصر بتقديمها 60 دقيقة، بعد انتهاء فصل الصيف، كما يتساءل البعض عن مواعيد غلق وفتح المحلات، وتوقيت تأخير الساعة 60 دقيقة.



موعد إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

جاء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وفقًا لقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي جاء نصه:

«اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة في مصر؟

طبقت الحكومة المصرية في وقت سابق، العمل بالتوقيت الصيفي 2025 يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويستمر العمل به في مصر على مدار 6 أشهر كاملة، على أن يكون موعد إنتهاء التوقيت الصيفي والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر 2025 وهي توافق يوم 30 أكتوبر 2025 وعند الساعة 11:59 مساءً، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.



فوائد تغيير الساعة في مصر 2025

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة الكهرباء في مصر، فإن فوائد التوقيت الشتوي توفر نحو 25 مليون دولار، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.



طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

- قم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- قم باختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- قم بتعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- اضغط على حفظ.

تغيير الساعة على iPhone

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.