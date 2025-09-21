قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
تحذير شديد اللهجة .. كيف يتسبب الموبايل في الإصابة بمرض البواسير؟

خالد يوسف

مع بدء موسم الدراسة، يلجأ معظم أولياء الأمور الى تحذير الأبناء من الامساك بالهواتف المحمولة لعدد من الساعات، مثلما كان الحال في أيام الأجازة، وهو ما يدفع بعض الأبناء الى التسلل بالهاتف المحمول الى دورات المياة «الحمامات» لمتابعة الانترنت او ممارسة الالعاب، الا أن هذا يشكل خطرا جسيما على صحة هؤلاء الأبناء.  

احذر من الاصابة بالبواسير بسبب الموبايل

حذّرت دراسة علمية جديدة، من مخاطر تصرف شائع يقدم عليه الكثيرون، وهو استعمال الهواتف الذكية في دورات المياة، لافتة إلى أن تلك العادة قد تؤدي إلى قضاء فترات طويلة غير صحية في الحمام، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالبواسير بنسبة تصل إلى 46%.

وبحسب موقع ميديكال نيوز، كشفت دكتورة تريشا ساتيا باسريشا، كبيرة الباحثين وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مركز طبي ببوسطن، أن أسلوب الحياة العصري واستخدام الهواتف الذكية يؤثران على صحة الإنسان بطرق غير متوقعة.

وأضافت أن قضاء وقت طويل في المرحاض بسبب الانشغال بالهواتف قد يتسبب في ضغط زائد على الجسم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالبواسير.

6 دقائق أسبوعيا كافية للإصابة

أجرت الدكتورة باسريشا وفريقها؛ استطلاعًا شمل 125 مشاركًا خضعوا لتنظير القولون، حيث تبين أن أكثر من 40% منهم يعانون من البواسير، وأفاد 93% بأنهم يستخدمون هواتفهم في دورات المياة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

وأشار العديد من المشاركين إلى أن زمن جلوسهم في المرحاض يتجاوز 6 دقائق لكل زيارة، مؤكدين أن الهواتف الذكية هي السبب الرئيسي لتمديد هذه الفترة.

استخدام الموبايل ليلًا يعطل النوم

علق الدكتور أليكس بيتي، خبير الصحة الرقمية من جامعة فيكتوريا في ويلينجتون بنيوزيلندا، الذي لم يشارك في الدراسة، بأن هذا البحث يُضاف إلى سلسلة دراسات تُظهر كيف تتغلغل الهواتف الذكية في أدق تفاصيل الحياة اليومية.

وأوضح أن استخدام الشاشات ليلًا يعطل النوم، ووجود الهواتف على مائدة العشاء يؤثر سلبًا على التواصل الأسري، مضيفًا أن "عادات استخدام الحمام تبدو غير آمنة أيضًا".

توصيات بإعادة تقييم العادات الخاطئة

تُسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بتأثيرات الهواتف الذكية على الصحة، خاصة في سياقات غير متوقعة مثل استخدام المرحاض.

وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم هذه العادات لتجنب المشكلات الصحية طويلة الأمد الناتجة عن الجلوس المطول والضغط الزائد.

