قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي فيه كم موهبة؟.. وصلة شعر من عمرو أديب فى حب نادي الزمالك
لنفاد المخزونات.. أمريكا تعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا
سوريا .. سماع دوي عدة انفجارات واشتباكات على أطراف دير الزور
قرار من النيابة بشأن مشاجرة الشرقية بعد تداول مقطع فيديو
طارق يحيى: شيكو بانزا غاضب بسببب مستحقاته.. وأحمد ربيع تماثل للشفاء
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
دعاء بداية العام لحفظ الأبناء في الدراسة.. اسأل الله التوفيق لطفلك
شانجان SC55 بلس 2026 كسر زيرو.. أسعار المستعمل
جامعة عين شمس تعلن مواعيد إعلان نتائج القبول بالمدن الجامعية
هيبتا 2 يتصدر الترند تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في دوري نايل
هجوم أمريكي على سفينة مخدرات في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الشتاء يدق الأبواب.. الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية وانذار بحري باضطراب الملاحة

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 20 سبتمبر، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

طقس اليوم السبت 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن طقس معتدل الحرارة خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى علي العاصمة القاهرة 35 درجة عظمى، كذلك الحال علي أغلب مدن الوجه البحري والقناة وحتى شمال الصعيد ، بينما تتراجع درجات الحرارة على معظم مدن سواحل البلاد الشمالية لتسجل ما بين 28 و30 درجة عظمي بينما تسجل مدن وسط وجنوب الصعيد درجات حرارة مابين 37 و38 درجة مئوية.

خرائط الطقس تحذر من الشبورة الصباحية واضطراب الملاحة

حذرت خرائط الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور وتهدئة السرعة، حفاظا على سلامة الجميع.

انذار بحري 

كما حذرت من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط الذى يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ـ القاهرة 35 ـ 24

ـ 6 أكتوبر 35 ـ 23

ـ كفر الشيخ 33 ـ 23

ـ المنصورة 34 ـ 22

ـ الزقازيق 34 ـ 24

ـ دمياط 30 ـ 24

ـ بورسعيد 31 ـ 25

ـ الإسماعيلية 36 ـ 22

ـ السويس 35 ـ 22

ـ العريش 34 ـ 21

ـ رفح 33 ـ 20

ـ كاترين 30 ـ 14

ـ الطور 34 ـ 24

ـ طابا 34 ـ 20

ـ شرم الشيخ 38 ـ 28

ـ الإسكندرية 31 ـ 22

ـ العلمين 31 ـ 22

ـ مطروح 30 ـ 22

ـ السلوم 33 ـ 22

ـ الغردقة 37 ـ 25

ـ شلاتين 36 ـ 27

ـ حلايب 34 ـ 27

ـ الفيوم 36 ـ 23

ـ بني سويف 36 ـ 23

ـ المنيا 37 ـ 23

ـ أسيوط 37 ـ 22

ـ سوهاج 38 ـ 23

ـ قنا 40 ـ 25

ـ الأقصر 41 ـ 25

ـ أسوان 41 ـ 26

ـ الوادي الجديد 38 ـ 25

الشتاء يدق الأبواب الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة الصباحية اضطراب الملاحة خرائط الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح العام الأكاديمي بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تفتتح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطور ووحدة أمراض الدم بقصر العيني

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

بالصور

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد