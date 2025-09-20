الشتاء يدق الأبواب.. الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية وانذار بحري باضطراب الملاحة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 20 سبتمبر، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

طقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن طقس معتدل الحرارة خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى علي العاصمة القاهرة 35 درجة عظمى، كذلك الحال علي أغلب مدن الوجه البحري والقناة وحتى شمال الصعيد ، بينما تتراجع درجات الحرارة على معظم مدن سواحل البلاد الشمالية لتسجل ما بين 28 و30 درجة عظمي بينما تسجل مدن وسط وجنوب الصعيد درجات حرارة مابين 37 و38 درجة مئوية.

خرائط الطقس تحذر من الشبورة الصباحية واضطراب الملاحة

حذرت خرائط الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور وتهدئة السرعة، حفاظا على سلامة الجميع.

انذار بحري

كما حذرت من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط الذى يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ـ القاهرة 35 ـ 24

ـ 6 أكتوبر 35 ـ 23

ـ كفر الشيخ 33 ـ 23

ـ المنصورة 34 ـ 22

ـ الزقازيق 34 ـ 24

ـ دمياط 30 ـ 24

ـ بورسعيد 31 ـ 25

ـ الإسماعيلية 36 ـ 22

ـ السويس 35 ـ 22

ـ العريش 34 ـ 21

ـ رفح 33 ـ 20

ـ كاترين 30 ـ 14

ـ الطور 34 ـ 24

ـ طابا 34 ـ 20

ـ شرم الشيخ 38 ـ 28

ـ الإسكندرية 31 ـ 22

ـ العلمين 31 ـ 22

ـ مطروح 30 ـ 22

ـ السلوم 33 ـ 22

ـ الغردقة 37 ـ 25

ـ شلاتين 36 ـ 27

ـ حلايب 34 ـ 27

ـ الفيوم 36 ـ 23

ـ بني سويف 36 ـ 23

ـ المنيا 37 ـ 23

ـ أسيوط 37 ـ 22

ـ سوهاج 38 ـ 23

ـ قنا 40 ـ 25

ـ الأقصر 41 ـ 25

ـ أسوان 41 ـ 26

ـ الوادي الجديد 38 ـ 25