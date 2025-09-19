قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري

خالد يوسف

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة حاسمة، الليلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحظى بترقب جماهيري كبير؛ نظرًا للأوضاع المتقلبة لفريق الأهلي منذ بداية الموسم، والرغبة في العودة للانتصارات، بينما يسعى سيراميكا لاستغلال حالة التذبذب لدى المنافس وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

الأهلي يبحث عن الانتصار المفقود

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة في الدوري، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل مواجهة سيراميكا. 

تدريب الاهلي

الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد النحاس، يسعى لإعادة الانضباط التكتيكي للاعبين وتحقيق الفوز لاستعادة الثقة لدى الجماهير، ويعتمد على الخبرات الهجومية في محاولة لاختراق الدفاع المتماسك لسيراميكا.

تحديات فنية وضغط نفسي

تأتي المباراة وسط تحديات فنية وضغط نفسي كبير على لاعبي الأهلي، حيث يسعى الفريق لتجنب الأخطاء التي كلفته فقدان النقاط في المباريات السابقة.

وفي المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتأكيد نفسه كفريق قادر على منافسة الكبار؛ ما يجعل المباراة مواجهة تكتيكية مثيرة قد تشهد مفاجآت غير متوقعة. 

عماد النحاس
علي ماهر

المباراة بين الأهلي وسيراميكا تمثل فرصة حاسمة لكل فريق لإعادة ترتيب أوراقه، وتحقيق الفوز الذي قد يحدد مسار بقية مشواره في الدوري هذا الموسم، ويضع الجماهير في حالة ترقب شديد لكل لمسة وكل فرصة على أرض الملعب.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة 

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة الأهلي وسيراميكا مباشر اليوم، عن طريق شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، وبتعليق أيمن الكاشف.

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع 

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا، تغييرين بين خط الدفاع والهجوم، من خلال عودة ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة، كما من المتوقع أن يحل المغربي أشرف بن شرقي في الناحية الهجومية لتعويض أحمد سيد زيزو، الغائب لتعرضه لإصابة بالعضلة الضامة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

ـ حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع.. محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط.. أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

ـ خط الهجوم.. محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي، محمد شريف.

