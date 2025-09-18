فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ودخول المدارس والجامعات، يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 ، والتي تشمل طلاب المدارس والجامعات، لتسهيل التنقل بين المحطات المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة أنه وسيلة نقل سريعة.

قائمة أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

جاءت قائمة أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025، والمدد على النحو التالي:

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 3 أشهر

ـ إشتراك لمدة 3 أشهر (120 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 350 جنيهًا لـ 4 محطات.

ـ 680 جنيهًا لـ 10 محطات.

ـ 1010 جنيهات لـ 15 محطة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 6 أشهر

ـ اشتراك لمدة 6 أشهر (240 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 680 جنيهًا لـ 4 محطات.

ـ 1340 جنيهًا لـ 10 محطات.

ـ 2000 جنيه لـ 15 محطة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 9 أشهر

ـ اشتراك لمدة 9 أشهر (360 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 1010 جنيهًا لـ 4 محطات.

ـ 2000 جنيه لـ 10 محطات.

ـ 2990 جنيهًا لـ 15 محطة.

كيفية دفع قيمة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025؟

أكدت الشركة، أن قيمة اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 يمكن سدادها نقدًا في شباك الحجز، أو من خلال تطبيق Instapay، أو الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالشركة بالبنك الأهلي المصري (رقم الحساب: 1003131857874101018).

خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أما عن خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 فهي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2025.

ـ تحميل وطباعة استمارة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025.

ـ تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

ـ ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

ـ تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة قبل يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025.

موعد تسليم كارت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

يبدأ تسليم كارت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 اعتبارًا من اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 من نفس المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.