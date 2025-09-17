قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

بدء التوقيت الشتوي
بدء التوقيت الشتوي
خالد يوسف

تزامنا مع دخول شهر أكتوبر، وإقتراب دخول موسم المدارس والجامعات، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين من محبي الشتاء، حول معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، وإلغاء التوقيت الصيفي، بعد عدة أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، وسط تساؤلات عن تأخير الساعة 60 دقيقة، وكذلك موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا.

موعد انتهاء فصل الصيف

أعلنت الأرصاد الجوية عن انتهاء فصل الصيف رسميًا وبداية فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يعود العمل بـ التوقيت الشتوي مرة أخرى يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر 2025 الموافق 30 أكتوبر 2025 المقبل، عند الساعة 11:59 مساءً، وحينها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، على أن يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر على مدار 6 أشهر كاملة.

العمل بالتوقيت الصيفي

كانت الحكومة المصرية طبقت نظام العمل بالتوقيت الصيفي 2025 يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان، أن العمل بالتوقيت الصيفي يتيح الاستفادة من ساعة مبكرة من النهار، حيث تنخفض درجات الحرارة، وهو ما يقلل الاعتماد على أجهزة التكييف في المباني والسيارات، مشيرأ إلى أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على استهلاك الطاقة، ويحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا.

طريقة ضبط الساعة للتوقيت الشتوي 2025

1 - الدخول إلى الإعدادات (Settings).

2 - ثم اختيار الإعدادات الإضافية (Additional settings).

3 - وبعدها الضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

4 - ويليها تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت.

5 - وأخيرًا، إعادة تشغيل الهاتف للتأكد من تطبيق التغيير.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مراد مكرم

عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

دولة الاحتلال

82 ألف إسرائيلي يهاجرون من تل أبيب خلال 2024

بايدن

وثائق فيدرالية تثير جدلًا جديدًا حول فضيحة رشوة بايدن في أوكرانيا

الاحتلال وألمانيا

الحكومة الألمانية تدرس فرض عقوبات على إسرائيل

بالصور

5 نصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

