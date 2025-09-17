اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

تزامنا مع دخول شهر أكتوبر، وإقتراب دخول موسم المدارس والجامعات، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين من محبي الشتاء، حول معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، وإلغاء التوقيت الصيفي، بعد عدة أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، وسط تساؤلات عن تأخير الساعة 60 دقيقة، وكذلك موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا.

موعد انتهاء فصل الصيف

أعلنت الأرصاد الجوية عن انتهاء فصل الصيف رسميًا وبداية فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يعود العمل بـ التوقيت الشتوي مرة أخرى يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر 2025 الموافق 30 أكتوبر 2025 المقبل، عند الساعة 11:59 مساءً، وحينها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، على أن يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر على مدار 6 أشهر كاملة.

العمل بالتوقيت الصيفي

كانت الحكومة المصرية طبقت نظام العمل بالتوقيت الصيفي 2025 يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان، أن العمل بالتوقيت الصيفي يتيح الاستفادة من ساعة مبكرة من النهار، حيث تنخفض درجات الحرارة، وهو ما يقلل الاعتماد على أجهزة التكييف في المباني والسيارات، مشيرأ إلى أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على استهلاك الطاقة، ويحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا.

طريقة ضبط الساعة للتوقيت الشتوي 2025

1 - الدخول إلى الإعدادات (Settings).

2 - ثم اختيار الإعدادات الإضافية (Additional settings).

3 - وبعدها الضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

4 - ويليها تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت.

5 - وأخيرًا، إعادة تشغيل الهاتف للتأكد من تطبيق التغيير.