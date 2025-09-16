بعد التهديد بضياع الدوري.. تشديد العقوبات بالأهلي للسيطرة على تهاون اللاعبين

بعد التعادل بهدف لمثله مع إنبي أمس الأحد، في الجولة السادسة لـ بطولة الدوري الممتاز، قرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بـ الأهلي، تغليظ لائحة العقوبات فى الفريق خلال الفترة المقبلة لمواجهة النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.

تشديد العقوبات لانقاذ حالة الضياع بالفريق

طلب وليد صلاح الدين من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، إجراء تعديلات على لائحة الفريق المالية الخاصة بالخسارة أو التعادل، وكذلك التأخيرات عن موعد المران، أو التواصل مع السويشيال ميديا، أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني.

وأصر مدير الكرة الجديد بالأهلي على إجراء تعديلات قوية على هذه اللائحة، ومنها حال خسارة أو تعادل الفريق، حيث يرى وليد صلاح الدين أن نزيف النقاط يُهدد فرص الفريق في الفوز بالدوري، لذا لابد من توقيع عقوبات كبيرة على اللاعبين من أجل عدم تكرار هذه النتائج السيئة.

توجيه اللوم للنحاس بسبب سوء التشكيل

انتقد كثيرون داخل الإدارة الأهلاوية، خطة لعب الفريق أمام إنبي، حيث وجه البعض في لجنة تخطيط الكرة بالنادي، وكذلك مجلس الإدارة، اللوم للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس بسبب التشكيل الذي بدأ به الفريق المباراة.

وانتقد أصحاب هذا الاتجاه اعتماد النحاس على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام إنبي، حيث لعب الفريق أمس بـ مروان عطية وآليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وهو ما يراه كثيرون في الإدارة الأهلاوية تحفظ دفاعي مرفوض، خاصة أن الأهلي كان يلاعب فريق متوسط وليس صاحب أنياب هجومية قوية.

كما إنتقد أعضاء لجنة التخطيط، غياب الإصرار والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.



الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا

حصد الأهلي 6 نقاط من 5 مباريات خاضها فى بطولة الدوري حتى الآن، فاز في واحدة أمام فاركو بنتيجة 4_1 وخسر من بيراميدز بثنائية نظيفة، ثم تعادل في 3 مباريات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي ، 2_2 وسلبياً و1_1 على التوالي.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 19 سبتمبر الجاري، حيث سيخوض الفريق بعدها مباريات قوية أمام حرس الحدود والزمالك يومي 23 و29 سبتمبر الجاري، ثم كهرباء الإسماعيلية يوم 5 أكتوبر المقبل، وبعدها ستتوقف بطولة الدوري بسبب الأجندة الدولية في أكتوبر.

ويقود الأهلي حالياً جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.