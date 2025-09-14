قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بثلاثية نظيفة.. الزمالك يروض المصري البورسعيدي وينتزع منه صدارة الدوري

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
خالد يوسف

انتزع فريق الزمالك صدارة الدوري، بتحقيق فوزًا ثمينًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده الى 13 نقطة من 6 مباريات، فيما فقد المصرى الصدارة وأصبح فى وصافة الجدول برصيد 11 نقطة، حصدها من 6 مباريات أيضا.

الزمالك يسيطر على المصري وينتزع الصدارة

نجح فريق الزمالك في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن عدي الدباغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم عقب تمريرة من ناصر ماهر واصطدامها بدفاع المصري، ليضعها بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز عمر جابر تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 64، بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لتمريرة من خوان بيزيرا، قبل أن يختتم عبد الله السعيد ثلاثية الفريق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح.

نجوم المصري في صدارة سباق الهدافين

واصل نجوم الدوري المصري الممتاز سباقهم نحو صدارة جدول الهدافين، ورغم الخسارة، لا يزال نجم المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، بينما يلاحقه زميله عمر الساعي المُعار من الأهلي بـ3 أهداف، في حين شهدت الجولة تقدم عدد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة المنافسة، من بينهم ناصر ماهر وشيكو بانزا من الزمالك، إضافة إلى أحمد سيد "زيزو" من الأهلي، برصيد هدفين لكل منهم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 

ـ عبد الرحيم دغموم – المصري – 4 أهداف

ـ عمر الساعي – المصري – 3 أهداف

ـ ناصر ماهر – الزمالك – هدفين

ـ شيكو بانزا – الزمالك – هدفين

ـ أحمد سيد "زيزو" – الأهلي – هدفين

ـ وليد الكرتي – بيراميدز – هدفين

ـ عمرو السولية – سيراميكا كليوباترا – هدفين

ـ أحمد عاطف – زد إف سي – هدفين

ـ بدر موسى – بتروجيت – هدفين

ـ منذر طمين – المصري – هدفين

ـ صامويل أمادي – سموحة – هدفين

أول تعليق من نبيل الكوكي بعد سقوط المصري 

​قال مدرب فريق المصري التونسي نبيل الكوكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: «الزمالك استحق الفوز، لقد أضعنا المباراة في الشوط الأول، كانت لدينا ثلاث فرص واضحة لم نستغلها، وبعد استقبالنا للهدف الأول، لم نستطع العودة في مجريات اللقاء».

​وأضاف المدرب التونسي، أن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد الهدف الثاني للزمالك، مؤكدًا على أن الأخطاء واردة في عالم كرة القدم، وأنه لا يستطيع تحميل مسؤولية الهزيمة للاعب بعينه.

وأوضح نبيل الكوكي، أن فريقه يجب أن يتعافى سريعًا من آثار هذه الهزيمة، وأن تكون لهم ردة فعل قوية في المباريات القادمة، خاصةً بعد أن فقدوا فرصة اعتلاء صدارة الدوري.

ثلاثية نظيفة الزمالك المصري البورسعيدي صدارة الدوري فريق الزمالك ستاد برج العرب الدورى الممتاز

بوسي
بوسي
بوسي

