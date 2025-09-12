هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك

عاد اسم عماد النحاس، يتصدر المشهد داخل النادي الأهلي، بعدما قرر مجلس الإدارة منحه الثقة في قيادة الفريق فنيًا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، في مهمة ليست بالسهلة، لكن التاريخ يمنحه دفعة قوية، بعدما أثبت سابقًا أنه قادر على قيادة المارد الأحمر بثبات في أصعب الظروف.

هل ينجح عماد النحاس في الاختبار الثاني مع الأهلي؟

في ولايته السابقة، قاد عماد النحاس الأهلي في 6 مباريات، حقق الفوز فيها جميعا، وسجل الفريق 21 هدفًا، واستقبل 5 فقط، وخرج بشباك نظيفة في 3 مواجهات.

وجاءت انتصارات الأهلي مع عماد النحاس على حساب فرق قوية مثل بتروجيت، غزل المحلة، المصري، سيراميكا، البنك الأهلي، وفاركو، وبعدها انضم للجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو، كمدرب عام.

ويعود النحاس من جديد، لقيادة الأهلي في 5 مباريات حاسمة، قد تُحدد مستقبله مع النادي، وتفتح الباب أمام استمراره أو الاكتفاء بالدور المؤقت.

5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، عن الاتفاق على قيادة النحاس للفريق في 5 مباريات متتالية، مشددا على استمرار عماد النحاس حتى التوقف الدولي المقبل في منصب المدير الفني.

ويقود النحاس فريق الكرة الأول كمديرا فنيا في اللقاءات التالية:

ـ الجولة السادسة - يوم الأحد 14 سبتمبر، إنبي ضد الأهلي.. في الثامنة مساءً.

ـ الجولة السابعة ـ يوم الجمعة 19 سبتمبر، الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. في الخامسة مساءً.

ـ الجولة الثامنة ـ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، حرس الحدود ضد الأهلي.. في الخامسة مساءً.

ـ الجولة التاسعة ـ يوم الإثنين 29 سبتمبر، الأهلي ضد الزمالك.. في الثامنة مساءً.

ـ الجولة العاشرة ـ يوم الأحد 5 أكتوبر، كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي.. في الخامسة مساءً.

وقال مدير الكرة في الأهلي، إن ملف المدرب الأجنبي على طاولة لجنة التخطيط، وهو مؤجل في الوقت الحالي، وكامل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس خلال الخمس مباريات المقبلة حتى توقف أكتوبر المقبل.

تطورات التعاقد مع السويسري أورس فيشر

بدأ مسئولو النادى الأهلى التواصل مع دينو لامبرتي وكيل السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين والمرشح بقوة لتدرب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، من أجل معرفة شروطه للموافقة على تدريب الأهلي خلفاء للإسباني خوسيه ريبيرو.

ودخل فيشر القائمة المختصرة من قبل مسئولي النادي الأهلي لاختيار المدير الفني الجديد، بعدما نالت السيرة الذاتية استحسان وترحيب داخل لجنة الكرة بالقلعة الحمراء والمنوط بها اختيار المدير الفني الأجنبي.

ويرتبط مسئولي النادي الأهلي بعلاقة قوية مع دينو لامبرتي، باعتباره وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، وبالفعل بدأ التعاون مع مسئولي القلعة الحمراء بشأن اختيار المدير الفني الجديد للأهلي.