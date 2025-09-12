قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك

عماد النحاس
عماد النحاس
خالد يوسف

عاد اسم عماد النحاس، يتصدر المشهد داخل النادي الأهلي، بعدما قرر مجلس الإدارة منحه الثقة في قيادة الفريق فنيًا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، في مهمة ليست بالسهلة، لكن التاريخ يمنحه دفعة قوية، بعدما أثبت سابقًا أنه قادر على قيادة المارد الأحمر بثبات في أصعب الظروف.

هل ينجح عماد النحاس في الاختبار الثاني مع الأهلي؟

في ولايته السابقة، قاد عماد النحاس الأهلي في 6 مباريات، حقق الفوز فيها جميعا، وسجل الفريق 21 هدفًا، واستقبل 5 فقط، وخرج بشباك نظيفة في 3 مواجهات.

وجاءت انتصارات الأهلي مع عماد النحاس على حساب فرق قوية مثل بتروجيت، غزل المحلة، المصري، سيراميكا، البنك الأهلي، وفاركو، وبعدها انضم للجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو، كمدرب عام.

ويعود النحاس من جديد، لقيادة الأهلي في 5 مباريات حاسمة، قد تُحدد مستقبله مع النادي، وتفتح الباب أمام استمراره أو الاكتفاء بالدور المؤقت.

5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، عن الاتفاق على قيادة النحاس للفريق في 5 مباريات متتالية، مشددا على استمرار عماد النحاس حتى التوقف الدولي المقبل في منصب المدير الفني.

ويقود النحاس فريق الكرة الأول كمديرا فنيا في اللقاءات التالية:

ـ الجولة السادسة - يوم الأحد 14 سبتمبر، إنبي ضد الأهلي.. في الثامنة مساءً.

ـ الجولة السابعة ـ يوم الجمعة 19 سبتمبر، الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. في الخامسة مساءً.

ـ الجولة الثامنة ـ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، حرس الحدود ضد الأهلي.. في الخامسة مساءً.

ـ الجولة التاسعة ـ يوم الإثنين 29 سبتمبر، الأهلي ضد الزمالك.. في الثامنة مساءً.

ـ الجولة العاشرة ـ يوم الأحد 5 أكتوبر، كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي.. في الخامسة مساءً.

وقال مدير الكرة في الأهلي، إن ملف المدرب الأجنبي على طاولة لجنة التخطيط، وهو مؤجل في الوقت الحالي، وكامل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس خلال الخمس مباريات المقبلة حتى توقف أكتوبر المقبل.

تطورات التعاقد مع السويسري أورس فيشر

بدأ مسئولو النادى الأهلى التواصل مع دينو لامبرتي وكيل السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين والمرشح بقوة لتدرب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، من أجل معرفة شروطه للموافقة على تدريب الأهلي خلفاء للإسباني خوسيه ريبيرو.

ودخل فيشر القائمة المختصرة من قبل مسئولي النادي الأهلي لاختيار المدير الفني الجديد، بعدما نالت السيرة الذاتية استحسان وترحيب داخل لجنة الكرة بالقلعة الحمراء والمنوط بها اختيار المدير الفني الأجنبي.

ويرتبط مسئولي النادي الأهلي بعلاقة قوية مع دينو لامبرتي، باعتباره وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، وبالفعل بدأ التعاون مع مسئولي القلعة الحمراء بشأن اختيار المدير الفني الجديد للأهلي.

5 مباريات مهمة للأهلي عماد النحاس مواجهة الزمالك إنبي ضد الأهلي الأهلي ضد سيراميكا النادي الأهلي

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

الاتحاد

شوط أول سلبي بين الاتحادالسكندري وفاركو في الدوري

بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي

إنجاز جديد لبعثة الفراعنة في بطولة كأس العالم للرماية .. يتبقى 3 منافسات

مهيب عبد الهادي

عضو مجلس الزمالك ينتقد حسام غالي لهذا السبب

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

