إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض

خالد يوسف

شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء والساسو، بينما استقرت أسعار البيض عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

يأتي هذا التحرك في ظل تذبذب أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، إضافة الى زيادة الطلب. 
 

أسعار الفراخ اليوم

- ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ليسجل ما بين 64 و65 جنيهًا، ويصل سعره للمستهلك في الأسواق إلى نحو 74 – 75 جنيهًا للكيلو.

- أما الفراخ الحمراء من نوع الساسو، فقد تراوح سعرها في البورصة بين 100 و101 جنيهًا للكيلو، ليباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 110 و111 جنيهًا.

- الفراخ البلدي واصلت أسعارها المرتفعة، حيث تراوح الكيلو بين 119 و120 جنيهًا في البورصة، بينما تباع في الأسواق بما يتراوح بين 129 و130 جنيهًا

- أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس، لم يسجل أي تغيرات جديدة ليباع بسعر 63 جنيها في المزرعة، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 68 و 70 جنيها. 
 

اسعار أجزاء الفراخ اليوم

- تراوح سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق بين 190 - 200 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الأوراك 87 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 80 - 100 جنيها.

- سعر كيلو الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس ثابت عند 100 جنيه.

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الخميس

وصل سعر كيلو البط البلدي 110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيه.

اقترب سعر كيلو البط الفر نساوي 65 جنيها.

وناهز سعر كيلو البط البغالي 75 جنيها.
 

استقرار أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض دون تغيير عن تعاملات الأمس، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا جملة، ليصل إلى المستهلك بنحو 156 جنيهًا. 


أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت 138 جنيهًا من المزارع، بينما تباع للمستهلك بنحو 148 جنيهًا. 


ارتفع سعر البيض البلدي ليسجل 170 جنيها، حيث يعد سعر طبق البيض البلدي أعلى مقارنة بالبيض الأبيض والأحمر، ويرجع ذلك غالبًا إلى قلة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار الدواجن كرتونة البيض أسواق الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار الأعلاف الفراخ البلدي

