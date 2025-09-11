ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض

شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء والساسو، بينما استقرت أسعار البيض عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

يأتي هذا التحرك في ظل تذبذب أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، إضافة الى زيادة الطلب.



أسعار الفراخ اليوم

- ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ليسجل ما بين 64 و65 جنيهًا، ويصل سعره للمستهلك في الأسواق إلى نحو 74 – 75 جنيهًا للكيلو.

- أما الفراخ الحمراء من نوع الساسو، فقد تراوح سعرها في البورصة بين 100 و101 جنيهًا للكيلو، ليباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 110 و111 جنيهًا.

- الفراخ البلدي واصلت أسعارها المرتفعة، حيث تراوح الكيلو بين 119 و120 جنيهًا في البورصة، بينما تباع في الأسواق بما يتراوح بين 129 و130 جنيهًا



- أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس، لم يسجل أي تغيرات جديدة ليباع بسعر 63 جنيها في المزرعة، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 68 و 70 جنيها.



اسعار أجزاء الفراخ اليوم

- تراوح سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق بين 190 - 200 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الأوراك 87 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 80 - 100 جنيها.

- سعر كيلو الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس ثابت عند 100 جنيه.

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الخميس

وصل سعر كيلو البط البلدي 110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيه.

اقترب سعر كيلو البط الفر نساوي 65 جنيها.

وناهز سعر كيلو البط البغالي 75 جنيها.



استقرار أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض دون تغيير عن تعاملات الأمس، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا جملة، ليصل إلى المستهلك بنحو 156 جنيهًا.



أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت 138 جنيهًا من المزارع، بينما تباع للمستهلك بنحو 148 جنيهًا.



ارتفع سعر البيض البلدي ليسجل 170 جنيها، حيث يعد سعر طبق البيض البلدي أعلى مقارنة بالبيض الأبيض والأحمر، ويرجع ذلك غالبًا إلى قلة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.