عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
أصل الحكاية

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

الفراخ والبيض
خالد يوسف

سجلت أسواق الدواجن في مصر اليوم، الخميس 4 سبتمبر 2025، تراجعًا في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك بعد أول انخفاض شهدته السوق مع بداية شهر سبتمبر، حيث تراجع سعر الكيلو بنحو جنيهين داخل بورصة الدواجن، وهو ما انعكس على الأسعار للمستهلك في المحلات التجارية. 
 

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجعا في بورصة الدواجن 63 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 68 و75 جنيها في محلات بيع الدواجن الحية.

ويأمل المستهلكون في استمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب تزامنًا مع الموسم الدراسي الجديد.

وشهدت أسعار الفراخ الساسو أيضًا تراجعًا محدودًا، وسجلت في بورصة الدواجن اليوم 92 جنيها للكيلو مقابل 95 جنيها أمس، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و120 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في آخر التحديثات الصباحية بين 100 و130 جنيهًا للمستهلك.

وتراجعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم، الخميس، لتسجل نحو 63 جنيهًا للتاجر في البورصة، فيما وصل سعرها للمستهلك إلى 73 جنيهًا للكيلو.
 

أسعار أجزاء الفراخ

- سعر البانيه: تراوح الكيلو اليوم في محلات بيع الدواجن بالأسواق بين 190 و210 جنيهات، وسط حالة من الاستقرار في الطلب والإقبال.

- سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس ثابت عند 100 جنيه.

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

- البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

- البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا. 

- البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

- البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

يتأثر سعر كرتونة البيض بسعر كيلو الفراخ، فمع استقرار أو تراجع ثمنها بالأسواق، شهدت أيضاً كرتونة البيض ثباتاً بالفترة الأخيرة، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار الجديدة والمحدثة من قِبل رئيس شعبة بورصة البيض:

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر  من 140 إلى 145 جنيها.
يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 125 و130 جنيها.
يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 135 إلى 140 جنيها.

2 جنيه في الكيلو أسعار الفراخ أسواق الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اسعار الدواجن أسعار أجزاء الفراخ أسعار البط سعر كرتونة البيض

