رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة

واصل الأهلي، انطلاقته الباهتة في الدوري المصري الممتاز، بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-2، مساء أمس السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة، ليتوقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول أربع جولات من الموسم.

الأهلي يوجه الشكر لمدربه بالتراضي

وخرجت جماهير الأهلي، في المدرجات بعد تلقي أول هزيمة في الدوري لتطالب برحيل ريبيرو، حيث استقر النادى الأهلى، فى اجتماعه اليوم بمقر النادى بالجزيرة، على رحيل الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى لفريق الكرة من منصبه بسبب سوء النتائج.

الخطيب وريبيرو

وناقش مسئولو الأهلي، بيان إعلان نهاية العلاقة بين الطرفين، وكذلك الموقف القانونى للمدرب الإسباني، لمنحه كافة مستحقاته المادية قبل إعلان القرار بشكل نهائي.

بيان الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، حيث أكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.

عماد النحاس مرشح لقيادة الأهلي مجددًا

تواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها، للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

عماد النحاس

ويدعم عدد من أعضاء اللجنة، عماد النحاس فى تولى مهمة تدريب الأهلى، بسبب تواجده مع المارد الأحمر منذ الموسم الماضى، ودرايته بكافة الأمور المتعلقة بالفريق، فضلاً عن نجاحه فى قيادة الفترة الانتقالية للأهلى عقب رحيل مارسيل كولر وقيادة الأحمر للتتويج بالدوري المصري بعد منافسة شرسة مع بيراميدز قبل التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ويميل مسئولو النادي إلى تعيين مدير فني وطني من أبناء النادي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، لخلافة ريبيرو.

شرط مدرب الزمالك لتدريب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحرك مسؤولي النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدير فني جديد ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

جوميز

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي يتواصل مع جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي لتولي المسئولية، والمدرب يبدي موافقته على أن يتحمل الأهلي الشرط الجزائي».