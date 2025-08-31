قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل
تنفيذ قانون الإيجار القديم غدا.. كيف تحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية؟
فريدة سيف النصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لها على تيك توك
رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة
بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل
وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر
حبسوني في البيت.. ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل صادمة عن ممارسات الإخوان خلال انتخابات نقابة المحامين
كريستال بالاس يكتسح أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
صدمة بيضاء.. وادي دجلة يهزم الزمالك 2-1 بالدوري
الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
خالد يوسف

واصل الأهلي، انطلاقته الباهتة في الدوري المصري الممتاز، بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-2، مساء أمس السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة، ليتوقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول أربع جولات من الموسم.

الأهلي يوجه الشكر لمدربه بالتراضي

وخرجت جماهير الأهلي، في المدرجات بعد تلقي أول هزيمة في الدوري لتطالب برحيل ريبيرو، حيث استقر النادى الأهلى، فى اجتماعه اليوم بمقر النادى بالجزيرة، على رحيل الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى لفريق الكرة من منصبه بسبب سوء النتائج. 

الخطيب وريبيرو

وناقش مسئولو الأهلي، بيان إعلان نهاية العلاقة بين الطرفين، وكذلك الموقف القانونى للمدرب الإسباني، لمنحه كافة مستحقاته المادية قبل إعلان القرار بشكل نهائي.

بيان الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، حيث أكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.

عماد النحاس مرشح لقيادة الأهلي مجددًا

تواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها، للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

عماد النحاس

ويدعم عدد من أعضاء اللجنة، عماد النحاس فى تولى مهمة تدريب الأهلى، بسبب تواجده مع المارد الأحمر منذ الموسم الماضى، ودرايته بكافة الأمور المتعلقة بالفريق، فضلاً عن نجاحه فى قيادة الفترة الانتقالية للأهلى عقب رحيل مارسيل كولر وقيادة الأحمر للتتويج بالدوري المصري بعد منافسة شرسة مع بيراميدز قبل التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ويميل مسئولو النادي إلى تعيين مدير فني وطني من أبناء النادي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، لخلافة ريبيرو.

شرط مدرب الزمالك لتدريب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحرك مسؤولي النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدير فني جديد ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

جوميز

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي يتواصل مع جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي لتولي المسئولية، والمدرب يبدي موافقته على أن يتحمل الأهلي الشرط الجزائي».

رحيل اضطراري الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو سوء النتائج الأهلي يوجه الشكر لمدربه رحيل الإسبانى خوسيه ريبيرو مسئولو الأهلى

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

جانب من الاستعدادات

استعدادات بالوادي الجديد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة آمنة للطلاب

تضامن أسوان :التعاون مع "الأورمان" للمساهمة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا

تضامن أسوان :التعاون مع الأورمان للمساهمة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بتخفيضات تصل لـ30%

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات تصل لـ30%

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

مادة البرمجة وطلبة الثانوية.. وزير التعليم يكشف تفاصيل لأول مرة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

المزيد