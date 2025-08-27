قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد سلسلة النتائج غير المرضية للأهلي.. حقيقة توجيه الشكر للإسباني ريبيرو بعد مباراة بيراميدز

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
خالد يوسف

أثار تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مع غزل المحلة سلبياً بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، ردود أفعال قوية داخل الشارع الكروى الأهلاوي، إذ طالب البعض باتخاذ موقف حاسم ضد المدرب الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو، بل طالبت شريحة كبيرة توجيه الشكر للمدرب قبل فوات الأوان.

فشل ريبيرو في قيادة الأهلي رسميا

جاء تعادل الأهلي مع غزل المحلة، أمس الأول الأثنين، ليصيب جمهور الأهلي بخيبة أمل، خاصة أنه التعادل الثاني في 3 مباريات، بفوز وحيد على فاركو، وسبق ذلك 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية، انتهت بتعادلين أيضا أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبياً، وأمام بورتو البرتغالي 4 ـ 4 وهزيمة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، وهو ما أثار ردود أفعال قوية داخل الشارع الكروي الأهلاوي. 

وأدت تلك النتائج الى طرح البعض تساؤلات كثيرة بشأن إمكانية توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق قريباً، بسبب النتائج غير الجيدة للفريق تحت قيادته.

مطالب بإقالة الاسباني ريبيرو قبل فوات الأوان

تعالت أصوات عدد غير قليل من مشجعي النادي الأهلي، بإقتراحات لإدارة القلعة الحمراء بضرورة إقالة ريبيرو سريعاً قبل "فوات الأوان"، حتى لا يخسر الفريق أي بطولات، لاسيما أن المنافسة هذا الموسم ستكون صعبة للغاية محلياً وأفريقياً.

وأكد أصحاب هذا الرأي أن مباراة بيراميدز يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة لبطولة الدروي، ستكون حاسمة في مصير ريبيرو مع الأهلي.

موقف الأهلي من المطالب بإقالة ريبيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف ادارة القلعة الحمراء، تجاه مطالب الجماهير بتوجيه الشكر للمدرب الأسباني خوسيه ريبيرو، بعد تراجع النتائج، وتحديدا عقب التعادل مع غزل المحلة.

وأكد المصدر، أن الإدارة تتفهم تماما شعور الجمهور، إلا أنه لا نية لإقالة ريبيرو حالياً على الإطلاق، خاصة أن الأهلي لا يتعامل مع أي مدرب بالقطعة، خاصة أنه قاد الفريق في توقيت صعب قبل كأس العالم للأندية مُباشرة، ومن المبكر الحكم عليه، موضحاً أن المدير الفني مُستمر في عمله ولن يتم اتخاذ قرار بشأنه عقب مباراة بيراميدز.

وشدد المصدر، على أن ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبي الأهلي، ولا يعرف الكثير عن طبيعة المنافسات المصرية، لذا لابد من منحه الفرصة كاملة من أجل التعبير عن نفسه، وبعدها يتم اتخاذ قرار بشأنه.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الصحة النفسية

وحدة صحة المرأة تواصل تعزيز الدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/2026

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة تبحث تطوير الإصدارات الأجنبية

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

طريقة عمل سلطة الحمص

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

