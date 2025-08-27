بعد سلسلة النتائج غير المرضية للأهلي.. حقيقة توجيه الشكر للإسباني ريبيرو بعد مباراة بيراميدز

أثار تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مع غزل المحلة سلبياً بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، ردود أفعال قوية داخل الشارع الكروى الأهلاوي، إذ طالب البعض باتخاذ موقف حاسم ضد المدرب الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو، بل طالبت شريحة كبيرة توجيه الشكر للمدرب قبل فوات الأوان.

فشل ريبيرو في قيادة الأهلي رسميا

جاء تعادل الأهلي مع غزل المحلة، أمس الأول الأثنين، ليصيب جمهور الأهلي بخيبة أمل، خاصة أنه التعادل الثاني في 3 مباريات، بفوز وحيد على فاركو، وسبق ذلك 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية، انتهت بتعادلين أيضا أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبياً، وأمام بورتو البرتغالي 4 ـ 4 وهزيمة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، وهو ما أثار ردود أفعال قوية داخل الشارع الكروي الأهلاوي.

وأدت تلك النتائج الى طرح البعض تساؤلات كثيرة بشأن إمكانية توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق قريباً، بسبب النتائج غير الجيدة للفريق تحت قيادته.

مطالب بإقالة الاسباني ريبيرو قبل فوات الأوان

تعالت أصوات عدد غير قليل من مشجعي النادي الأهلي، بإقتراحات لإدارة القلعة الحمراء بضرورة إقالة ريبيرو سريعاً قبل "فوات الأوان"، حتى لا يخسر الفريق أي بطولات، لاسيما أن المنافسة هذا الموسم ستكون صعبة للغاية محلياً وأفريقياً.

وأكد أصحاب هذا الرأي أن مباراة بيراميدز يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة لبطولة الدروي، ستكون حاسمة في مصير ريبيرو مع الأهلي.

موقف الأهلي من المطالب بإقالة ريبيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف ادارة القلعة الحمراء، تجاه مطالب الجماهير بتوجيه الشكر للمدرب الأسباني خوسيه ريبيرو، بعد تراجع النتائج، وتحديدا عقب التعادل مع غزل المحلة.

وأكد المصدر، أن الإدارة تتفهم تماما شعور الجمهور، إلا أنه لا نية لإقالة ريبيرو حالياً على الإطلاق، خاصة أن الأهلي لا يتعامل مع أي مدرب بالقطعة، خاصة أنه قاد الفريق في توقيت صعب قبل كأس العالم للأندية مُباشرة، ومن المبكر الحكم عليه، موضحاً أن المدير الفني مُستمر في عمله ولن يتم اتخاذ قرار بشأنه عقب مباراة بيراميدز.

وشدد المصدر، على أن ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبي الأهلي، ولا يعرف الكثير عن طبيعة المنافسات المصرية، لذا لابد من منحه الفرصة كاملة من أجل التعبير عن نفسه، وبعدها يتم اتخاذ قرار بشأنه.