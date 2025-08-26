قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة

خوان الفينا لاعب الزمالك
خالد يوسف

اختتم فريق الزمالك، تدريباته مساء أمس، على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة فاركو، اليوم، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية.

الزمالك عينه على صدارة الدوري

يأمل فريق الزمالك في خطف صدارة الدوري، حال تحقيقه انتصارً عريضًا على فاركو، حال تعثر نادي المصري المتصدر الحالي لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وجمع الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بفوزه على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، وتعادله مع المقاولون العرب.

ويتسلح الزمالك بصفقاته الجديدة، وعلى رأسها الثنائي البرازيلي خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا، بعدما افتتح كلا منهما سجله التهديفي بالقميص الأبيض في الجولة الماضية.

وفي المقابل حصد فاركو نقطة وحيدة، وضعته في قاع جدول الترتيب، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي، وخسر أمام الأهلي ثم طلائع الجيش.

هل يلعب ناصر منسي على حساب الدباغ؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس إجراء تغييرات في الهجوم، بالدفع بـ ناصر منسي، أساسيًا أمام فاركو على حساب عدي الدباغ.

وقال عبر برنامجه على قناة النهار الفضائية: «من الوارد مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك أيضًا في خط الوسط وليس كظهير أيسر، وفقا للتدريبات الأخيرة».

وأضاف: «فيريرا حذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام فاركو وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة جيدة».

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو

يواصل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تجهيز لاعبيه من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن أمام فاركو، مع الاعتماد على الصفقات الجديدة التي أثبتت جدارتها منذ انطلاق الموسم.

ويغيب عن الزمالك كل من: سيف الدين الجزيري، عمرو ناصر، المهدي سليمان، عبدالحميد معالي، أحمد حمدي، محمود جهاد، وأحمد ربيع.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك المباراة المهمة أمام فاركو فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة باستاد السلام، بعدما تم نقل المباراة من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، على أن تنقل قنوات أون سبورت المباراة، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، والتي جاءت كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي، ومحمد عواد، ومحمود الشناوي.

ـ خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمود حمدي “الونش”، وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايج، إلى جانب محمد إسماعيل، وصلاح مصدق، وعمر جابر.

ـ خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، ومحمد شحاتة، وأحمد عبد الرحيم “إيشو”، وسيف جعفر، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد.

ـ خط الهجوم: أحمد شريف، وشيكو بانزا، وخوان ألفينا بيزيرا، وآدم كايد، وناصر منسي، وعدي الدباغ.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو 

ـ حراسة المرمي: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وعمر جابر.

ـ خط الوسط: (المفاضلة بين نبيل دونجا ومحمد شحاتة) وناصر ماهر وعبدالله السعيد وخوان ألفينا وشيكو بانزا.

ـ خط الهجوم: المفاضلة بين (عدي الدباغ و ناصر منسي).

الدفع بالأسطورة مباراة الزمالك وفاركو يانيك فيريرا الزمالك عدي الدباغ ستاد الكلية الحربية فاركو صدارة الدوري

