البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وسط متابعة يومية من المستهلكين، نظرًا لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسر المصرية.



اسعار الفراخ اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، نحو 63 جنيهًا، ليصل سعر البيع للمستهلك في الأسواق ما بين 73 و78 جنيهًا، وذلك بحسب اختلاف المناطق وتكاليف النقل.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة، ما بين 103 و104 جنيهات، فيما يتراوح سعرها للمستهلك النهائي بين 114 و119 جنيهًا داخل المحلات التجارية.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن إلى 119 - 120 جنيهًا، ويباع للمستهلك بما يتراوح بين 130 و135 جنيهًا، مما يجعلها الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الأنواع.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 62 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق.



أسعار أجزاء الدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو البانية في محلات بيع الفراخ بالأسواق مستوى يتراوح بين 180 و200 جنيهًا، وقد يختلف السعر بالزيادة أو النقصان بمعدل 10 جنيهات حسب المنطقة.

- سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس: ثابت عند 100 جنيه

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.



أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

• البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

• البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا.



• البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

• البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.



أسعار اللحم الرومي اليوم

• لحم رومي أبيض: من 99 إلى 100 جنيه.



• لحم رومي أسمر: بين 109 و110 جنيهات



أسعار الحمام والأرانب اليوم

سجل زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو لحم الأرانب بين 140 و180 جنيهًا حسب السوق والمنطقة.



اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 138 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 148 جنيهًا.



سعر كرتونة البيض الأبيض 132 جنيهًا، لتباع للمستهلك 142 جنيهًا.



سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر ما بين 145- 150 جنيهًا.