عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز الأخير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.



موقف إمام عاشور من مباراة غزل المحلة

كشف مصدر بالنادى الأهلى تفاصيل عودة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من للمشاركة فى المباريات، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخراً.

وأوضح المصدر، أن عاشور يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، بعد تعافيه من إصابة في عظمة الترقوة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في الاستفادة من جهود اللاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات في بداية الموسم



أزمة المدافعين تضرب الاهلي قبل لقاء المحلة

يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأزمة دفاعية قوية قبل مباراة غزل المحلة القادمة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

يُعاني النادي الأهلي من أزمة تعدد الإصابات، وتحديدًا في خط الدفاع، البداية كانت بياسر إبراهيم ثم ياسين مرعي، والذي قد يستمر غيابه لمدة 3 أسابيع.

كما تعرض الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف لمباراة واحدة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الأهلي وفاركو الماضية، كما ضربت الاصابة الظهير الأيسر للمارد الأحمر النجم محمد شكري، وتأكد غيابه عن مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة.

ولم يتبق سوى كل من: (أشرف داري- أحمد رمضان بيكهام- مصطفى العش- كريم فؤاد- عمر كمال عبدالواحد- أحمد نبيل كوكا).



وقد يكون الثنائي المكون من مصطفى العش وأشرف داري هو الأقرب لقيادة خط دفاع الأهلي أمام غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.