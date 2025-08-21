قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
تقارير عبرية: تصاعد محاولات حماس خطف جنود داخل غزة
القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر فيديوهات مخلة
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز الأخير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.


موقف إمام عاشور من مباراة غزل المحلة

كشف مصدر بالنادى الأهلى تفاصيل عودة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من للمشاركة فى المباريات، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخراً.

وأوضح المصدر، أن عاشور يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، بعد تعافيه من إصابة في عظمة الترقوة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في الاستفادة من جهود اللاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات في بداية الموسم


أزمة المدافعين تضرب الاهلي قبل لقاء المحلة

يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأزمة دفاعية قوية قبل مباراة غزل المحلة القادمة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

يُعاني النادي الأهلي من أزمة تعدد الإصابات، وتحديدًا في خط الدفاع، البداية كانت بياسر إبراهيم ثم ياسين مرعي، والذي قد يستمر غيابه لمدة 3 أسابيع.

كما تعرض الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف لمباراة واحدة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الأهلي وفاركو الماضية، كما ضربت الاصابة الظهير الأيسر للمارد الأحمر النجم محمد شكري، وتأكد غيابه عن مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة.

ولم يتبق سوى كل من: (أشرف داري- أحمد رمضان بيكهام- مصطفى العش- كريم فؤاد- عمر كمال عبدالواحد- أحمد نبيل كوكا).


وقد يكون الثنائي المكون من مصطفى العش وأشرف داري هو الأقرب لقيادة خط دفاع الأهلي أمام غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

الزمالك

أبرزهم معالي وحمدي.. الزمالك يستبعد 8 لاعبين من مواجهة مودرن سبورت

الزمالك

علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك: ظهر من أول لمسة

الزمالك

نجم الزمالك السابق يكشف عن رؤيته لمباراة الأبيض أمام مودرن

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

