الواد سرق خاله.. مفاجآت بالجملة في سرقة شقة أحمد شيبة

احمد شيبة
احمد شيبة
خالد يوسف

احتل اسم المطرب الشعبي أحمد شيبة ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس بسبب عمل فني جديد، بل بسبب تعرض شقته في الاسكندرية للسرقة، والمفاجأة كانت في اسم الجاني.

سرقة شقة المطرب احمد شيبة وقائمة المسروقات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسرقة شقة الفنان أحمد شيبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبدأت عمليات البحث والتحري.


وتمكنت فرق المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث ألقت القبض على 3 متهمين تورطوا في ارتكاب السرقة، وتبين استيلاؤهم على مبالغ مالية متنوعة بلغت نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارا تونسيا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية. 

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.

مفاجأة مدوية في النيابة

كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة بالإسكندرية، مفاجأة مدوية في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي غربي المحافظة.


ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم الأول في القضية  ويدعى "و - نجل شقيقة المطرب”، والمتهمة الثانية هي" ج- شقيقة المتهم الأول من الأم"، وصديقتهما المتهمة الثالثة "م"، حيث خطط المتهم الأول لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التى أخفى لديها المسروقات، بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب، أثناء تواجده في  في الساحل الشمالى.

تحقيقات مكثفة من النيابة  

وباشرت نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش بالعجمي، عقب ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

الواد سرق خاله سرقة شقة أحمد شيبة مسروقات بـ 6 عملات ومشغولات ذهبية المطرب الشعبي أحمد شيبة

