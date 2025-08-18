قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

طالبهم بمضاعفة الجهد.. 5 لاعبين خارج حسابات ريبيرو في الاهلي.. وهذا مطلوب رحيله

الاهلي
خالد يوسف

منذ ان وطأت قدماه القلعة الحمراء، يسعى المدير الفني الاسباني خوسيه ريبيرو للوصول إلى أفضل تشكيلة، في ظل زحام النجوم بالفريق، والذي لم يعره المدرب أي اهتمام، حيث ينصب تركيزه الأساسي على الوصول إلى التشكيلة التي تتناسب مع طريقة اللعب التي يفضلها، ليجد عدد من النجوم انفسهم خارج حسابات المدرب، بعد ان كان لبعضهم مكانا ثابتا في تشكيلة المدربين السابقين.

خماسي الاهلي خارج حسابات ريبيرو

في ظل رغبة المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو، في رفع حالة التنافس بين النجوم الذين يكتظ بهم الفريق، بدأت مرحلة استبعاد عدد من اللاعبين الاساسيين بالفريق.

يأتي على رأس الأسماء التي خرجت من التشكيل الأساسي، محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، بجانب كل من عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري ومحمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام، حيث طالبهم المدير الفني بضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى المشاركة بانتظام مع الفريق الأحمر.

شرط ريبيرو للانضمام للتشكيل

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن المدرب ابلغ جميع اللاعبين، أن أمامهم الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم، مشدداً على أن الاجتهاد في التدريبات والأداء الفني سيكون المعيار الأول لاختيار العناصر المشاركة في المباريات، بما يضمن استمرار المنافسة العادلة بين جميع اللاعبين.

ويعد ملف إشراك النجوم المستبعدين مؤقتاً من أبرز الملفات التي تشغل جماهير الأهلي، خاصة في ظل الثقل الكبير لبعض الأسماء التي اعتادت على تمثيل الفريق بشكل أساسي في المواسم الماضية، مثل أفشة والشناوي.


ريبيرو يطالب برحيل نجم الدفاع

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه الشديد من المستوى الفني الذي ظهر به نجم الفريق الأحمر خلال التدريبات والمباريات الودية الأخيرة، مطالبًا بإعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وبات مصطفى العش، الذي انتقل الى الاهلي مقابل 70 مليون جنيه، من نادي زد، خارج حسابات المدرب الفنية، ولم يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات قدراته داخل الفريق، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين ياسر إبراهيم وأشرف داري وياسين مرعي بجانب أحمد رمضان بيكهام.


وأكد المصدر، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لا يعتمد على اللاعب في خططه، ويبحث عن بدائل أقوى قادرة على تنفيذ فلسفته التكتيكية، وقد يكون خيار الإعارة هو الحل الأمثل للحفاظ على مستوى اللاعب وتمكينه من المشاركة بانتظام في المباريات.


الشحات يفاجئ المدرب بطلب غريب

في خطوة مفاجئة، عرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إمكانية اللعب في مركز الظهير الأيمن، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.


جاء طلب الشحات، بسبب المنافسة القوية التي يشهدها مركز الجناح داخل الفريق الأحمر، حيث يضم الأهلي عددًا كبيرًا من النجوم البارزين في الخط الأمامي، على رأسهم أحمد سيد “زيزو”، إضافة إلى طاهر محمد طاهر، ومحمود حسن “تريزيجيه”، والمغربي أشرف بن شرقي، ما جعل فرص مشاركة الشحات في مركزه الأساسي تبدو صعبة في الوقت الحالي.

خارج حسابات ريبيرو الاسباني خوسيه ريبيرو محمد الشناوي القلعة الحمراء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار- صورة أرشيفية

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

استاد القاهرة

غلق ستاد القاهرة لنهاية أغسطس بسبب الصيانة ونقل المباريات لملاعب بديلة

محمد السيد

محمد السيد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد العودة من منتخب الشباب

شيكو بانزا

بانزا يعود لتدريبات الزمالك بعد اجتياز الاختبار الطبي

بالصور

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

