طالبهم بمضاعفة الجهد.. 5 لاعبين خارج حسابات ريبيرو في الاهلي.. وهذا مطلوب رحيله

منذ ان وطأت قدماه القلعة الحمراء، يسعى المدير الفني الاسباني خوسيه ريبيرو للوصول إلى أفضل تشكيلة، في ظل زحام النجوم بالفريق، والذي لم يعره المدرب أي اهتمام، حيث ينصب تركيزه الأساسي على الوصول إلى التشكيلة التي تتناسب مع طريقة اللعب التي يفضلها، ليجد عدد من النجوم انفسهم خارج حسابات المدرب، بعد ان كان لبعضهم مكانا ثابتا في تشكيلة المدربين السابقين.

خماسي الاهلي خارج حسابات ريبيرو

في ظل رغبة المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو، في رفع حالة التنافس بين النجوم الذين يكتظ بهم الفريق، بدأت مرحلة استبعاد عدد من اللاعبين الاساسيين بالفريق.

يأتي على رأس الأسماء التي خرجت من التشكيل الأساسي، محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، بجانب كل من عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري ومحمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام، حيث طالبهم المدير الفني بضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى المشاركة بانتظام مع الفريق الأحمر.

شرط ريبيرو للانضمام للتشكيل

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن المدرب ابلغ جميع اللاعبين، أن أمامهم الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم، مشدداً على أن الاجتهاد في التدريبات والأداء الفني سيكون المعيار الأول لاختيار العناصر المشاركة في المباريات، بما يضمن استمرار المنافسة العادلة بين جميع اللاعبين.

ويعد ملف إشراك النجوم المستبعدين مؤقتاً من أبرز الملفات التي تشغل جماهير الأهلي، خاصة في ظل الثقل الكبير لبعض الأسماء التي اعتادت على تمثيل الفريق بشكل أساسي في المواسم الماضية، مثل أفشة والشناوي.



ريبيرو يطالب برحيل نجم الدفاع

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه الشديد من المستوى الفني الذي ظهر به نجم الفريق الأحمر خلال التدريبات والمباريات الودية الأخيرة، مطالبًا بإعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وبات مصطفى العش، الذي انتقل الى الاهلي مقابل 70 مليون جنيه، من نادي زد، خارج حسابات المدرب الفنية، ولم يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات قدراته داخل الفريق، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين ياسر إبراهيم وأشرف داري وياسين مرعي بجانب أحمد رمضان بيكهام.



وأكد المصدر، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لا يعتمد على اللاعب في خططه، ويبحث عن بدائل أقوى قادرة على تنفيذ فلسفته التكتيكية، وقد يكون خيار الإعارة هو الحل الأمثل للحفاظ على مستوى اللاعب وتمكينه من المشاركة بانتظام في المباريات.



الشحات يفاجئ المدرب بطلب غريب

في خطوة مفاجئة، عرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إمكانية اللعب في مركز الظهير الأيمن، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.



جاء طلب الشحات، بسبب المنافسة القوية التي يشهدها مركز الجناح داخل الفريق الأحمر، حيث يضم الأهلي عددًا كبيرًا من النجوم البارزين في الخط الأمامي، على رأسهم أحمد سيد “زيزو”، إضافة إلى طاهر محمد طاهر، ومحمود حسن “تريزيجيه”، والمغربي أشرف بن شرقي، ما جعل فرص مشاركة الشحات في مركزه الأساسي تبدو صعبة في الوقت الحالي.