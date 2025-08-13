مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غد الخميس 14 أغسطس 2025، بسبب استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ظهور بعض السحب على المناطق المتفرقة، نتيجة عوامل عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على السلوم وسيوة، فيما تسقط أمطار متوسطة ورعدية تصل لحد السيول على مناطق من جنوب ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد.

فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، تمتد خفيفة الى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من «السلوم - مطروح»، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس غد الخميس

يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وأن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

توقعت الأرصاد، استمرار الموجة الحارة حتى يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ومن المتوقع انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس.

وتشهد البلاد ارتفاع نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا

ـ القاهرة الكبرى.. درجة الحرارة العظمى 41 ودرجة الحرارة المحسوسة 43 درجة

ـ السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 34 و المحسوسة 37

ـ جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر.. العظمى 45 والمحسوسة 47

ـ شمال الصعيد.. العظمى 44 و المحسوسة 46

ـ جنوب الصعيد.. درجة الحرارة العظمى 48 والمحسوسة 49 درجة