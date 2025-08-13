الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني، على خلفية تحديد الحارس الأساسي الذي سيحمي عرين الفريق في مواجهة فاركو القادمة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، الخلاف جاء بعد أن قرر المدرب الإسباني الدفع بالحارس مصطفى شوبير في المباراة الافتتاحية للموسم على حساب القائد محمد الشناوي، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا بين أعضاء الجهاز الفني.

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول وجود مفاوضات بين محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق، وكل من ناديي الزمالك وبيراميدز، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، حيث لم يفكر الشناوي في مغادرة القلعة الحمراء، ولم يخرج منه أي تصريح أو تلميح يؤكد ما يتم تداوله.

وأوضح سيف زاهر، عبر شاشة قناة “أون تايم سبورتس”، أنه بادر بالتواصل هاتفيًا مع محمد الشناوي فور انتشار الأخبار التي تزعم تلقيه عروضًا من أندية محلية، وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز؛ خاصة بعد تداول أنباء عن شعور الحارس الدولي بالغضب وعدم الرضا عن وضعه الحالي داخل النادي الأهلي.

روى سيف زاهر، تفاصيل الحديث الذي جمعه بالشناوي، قائلاً: “تحدثت معه بشكل مباشر، وكان رده واضحًا ومحترمًا كعادته، وقال لي: «أنت تعرفني منذ سنوات طويلة، هل سبق وأن اتصلت بك وطلبت منك نقل أي معلومة؟.. هل سمعتني أصرح بأي شيء حول هذا الموضوع؟ الإجابة لا».

وأضاف زاهر، أن الشناوي أكد له رفضه التام الدخول في أي مهاترات إعلامية أو الانجراف وراء الشائعات، مشيرًا إلى أنه يركز بالكامل على خدمة النادي الأهلي وتحقيق أهدافه في البطولات المحلية والقارية.

وشدد زاهر على أن محمد الشناوي يلتزم الصمت إزاء أي أخبار أو تكهنات تخص مستقبله، ويفضل الرد داخل الملعب من خلال الأداء والانضباط، موضحا أن اللاعب يرى أن مثل هذه الشائعات هدفها إحداث بلبلة وإثارة الجدل، وهو لا يرغب في الانسياق وراءها أو منحها أي مساحة من الاهتمام.

كشفت مصادر من داخل الأهلي، عن تفضيل خوسيه ريبيرو استمرار الاعتماد على مصطفى شوبير في التشكيلة الأساسية أمام فاركو، وذلك من أجل منحه مزيدًا من الثقة بعد الأداء الذي قدمه في اللقاء الماضي، ويخطط المدير الفني لإعادة محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بداية من مواجهة غزل المحلة، معتبرًا أن منح شوبير فرصة ثانية قد يكون مفيدًا للفريق على المدى البعيد.

في المقابل، يرى الجهاز المعاون أن من الأفضل عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق فورًا في لقاء فاركو، نظرًا لخبرته الكبيرة ودوره القيادي داخل الملعب، خصوصًا في المباريات القوية التي قد تحتاج إلى حارس يتمتع بخبرة دولية، ويعتقد بعض أفراد الجهاز أن الدفع بالشناوي في هذه المرحلة قد يضمن استقرار الخط الخلفي للفريق بعد التعادل في المباراة الماضية.