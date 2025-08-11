مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق

تشهد قائمة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترقبًا كبيرًا من جماهيره بشأن التشكيل الأساسي، خاصة مع اقتراب عودة بعض العناصر البارزة من الإصابة، مثل إمام عاشور وحسين الشحات، ما يمنح المدير الفني خيارات أوسع قبل المواجهة المهمة أمام فاركو، والتي قد تحدد ملامح بداية مشوار الفريق في الموسم الجديد، عقب التعادل مع مودرن في الجولة الاولى من الدوري.

مواجهة قوية أمام فاركو لتحديد مسار المنافسة

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو في مباراة قوية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، واستعادة مساره نحو المنافسة على القمة.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، ما يزيد من حدة الندية والإثارة المنتظرة في اللقاء.

موعد عودة إمام عاشور لتشكيل الأهلي

يأمل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، في الاستفادة من جهود اللاعبين الذين غابوا عن مباراة البداية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات في بداية الموسم.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى، عن مصير عودة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق للمشاركة فى المباريات، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخراً.

وقال المصدر، إن لاعب الوسط إمام عاشور سيكون جاهزًا للعودة إلى المباريات خلال مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 25 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ثنائي الاهلي مهدد بالغياب أمام فاركو

يخضع ثنائي فريق الأهلي أحمد رضا، وياسين مرعي، لفحصوصات طبية خلال مران الفريق، غدا الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة.

ويعاني أحمد رضا من إصابة بشد عضلي، تعرض له خلال مباراة مودرن سبورت، السبت الماضي، ولم يتم تحديد موقفه بشكل نهائي، لكن الأقرب عدم لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة أمام فاركو في الدوري.

وسيخضع مدافع الفريق ياسين مرعي للفحص الطبي أيضا، لحسم مصيره من اللحاق بمواجهة فاركو، بعد كدمة تعرض لها في المباراة الماضية، التى فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ومودرن سبورت، وسجل هدفا، إلى جانب الهدف الذي أحرزه أحمد رضا، زميله بالفريق.

موعد مباراة الاهلي وفاركو

من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم، بينما يتمسك فاركو بفرصه في الخروج بنتيجة مرضية تعزز من انطلاقته في الدوري.

وتتولى شبكة قنوات أون تايم سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تنقل مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة "ON Time Sports HD 1"، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث اللقاء.