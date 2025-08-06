حالة الطقس غدا .. حر ورياح مثيرة للرمال وفرص للأمطار| اعرف درجات الحرارة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس مائل للحراة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

كاترين 33 18

الطور 36 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 23

السلوم 32 22

سيوة 35 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 29

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 40 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 26

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 26

أبو سمبل 40 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 46 33

الرياض 45 31

المنامة 41 33

أبوظبي 45 34

الدوحة 42 34

الكويت 47 31

دمشق 38 22

بيروت 31 27

عمان 33 22

القدس 31 20

غزة 30 26

بغداد 46 34

مسقط 32 28

صنعاء 30 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 29 23

تونس 33 21

الجزائر 31 22

الرباط 29 21

نواكشوط 31 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 36 19

إسطنبول 31 24

إسلام آباد 33 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 33 24

بكين 34 25

كوالالمبور 32 24

طوكيو 37 27

أثينا 32 25

روما 34 19

باريس 31 16

مدريد 39 22

برلين 26 16

لندن 24 16

مونتريال 23 16

موسكو 21 12

نيويورك 27 20

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 13