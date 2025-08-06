أمطار في عز الصيف.. تعرف على حالة الطقس مع نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن الفترة الأخيرة نشهد أجواء صيفية قريبة من الأجواء الخريفية، وأن درجات الحرارة الحالية تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة في الجو مرتفعة، وتصل لـ 95 % في الأماكن الساحلية، وفي القاهرة تصل إلى 85%، وأن ارتفاع نسب الرطوبة تجعل المواطنين تشعر بأن قيم درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها.

فرص لـ سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن هناك سحب في الأماكن الساحلية، وأن الفترة الحالية هناك فرص لـ سقوط الأمطار وقد تصل لـ المحافظات الداخلية، وأن درجات الحرارة تتراوح بين 34 و35 درجة مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه مع بداية السبت المقبل سترتفع قيم درجات الحرارة، وقد تصل لأكثرمن 37 درجة، وأن موجة الحر المقبلة لن تكون بنفس الشدة التي كانت في الفترة الماضية.