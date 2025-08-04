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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد في جنوب سيناء والصعيد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد على جنوب سيناء والصعيد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد على جنوب سيناء والصعيد
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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حالة الطقس

درجة الحرارة في الإسكندرية والقاهرة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 24

6 اكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 32 26

بورسعيد 31 26

حالة الطقس بجنوب سيناء

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 23

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 36 28

طابا 36 23

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 29

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 37 30

حلايب 34 29

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 42 27

حالة الطقس

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية 

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 32

المدينة 45 33

الرياض 45 31

المنامة 40 33

أبوظبى 44 34

الدوحة 41 33

الكويت 48 35

دمشق 36 18

بيروت 31 26

عمان 31 19

القدس 30 20

غزة 30 25

بغداد 45 33

مسقط 31 29

صنعاء 30 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 29 23

تونس 32 22

الجزائر 29 21

الرباط 28 20

نواكشوط 32 25

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 36 23

إسطنبول 32 24

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 30 26

جاكرتا 32 23

بكين 30 23

كوالالمبور 30 24

طوكيو 38 28

أثينا 33 23

روما 33 19

باريس 24 12

مدريد 40 23

برلين 21 12

لندن 22 12

مونتريال 27 15

موسكو 23 17

نيويورك 31 21

واشنطن 30 20

أديس أبابا 18 12

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