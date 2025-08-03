الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، فدرجات الحرارة أقل المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن انخفاض قيم معدلات درجات الحرارة مستمرة، لتسجل درجة الحرارة اليوم 34 درجة، ولكن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85 %.

نسب الرطوبة

وأوضحت أن نسب الرطوبة تعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن عظمة الرطوبة تكون في فترات الليل، ليكون الطقس مائل للحرارة رطب.

ولفتت إلى أن اليوم متوقع نشاط رياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة، وأن البلاد بشكل عام تشهد اليوم انخفاضات في درجات الحرارة.

أمطار على السواحل الشمالية

وشددت على أنه من المتوقع تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، نتيجة تكون السحب القريبة والمتوسطة، بالإضافة إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية.

وأكدت على أن قيم درجات الحرارة طوال الأسبوع الحالي مستمرة في. الانخفاض ولن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.