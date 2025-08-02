3 ظواهر جوية على القاهرة والمحافظات.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الأحد 3 أغسطس انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، بداية من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في عدد من المناطق.

طقس نهاري حار.. وليلي مائل للحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا سيكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف شاهين أن نسبة الرطوبة المرتفعة ستؤثر على الإحساس بالحرارة، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح المتوقع على أغلب المناطق قد يساعد نسبيًا في تلطيف الأجواء خلال الليل.

شبورة صباحية ورياح على أغلب الأنحاء

وتوقع خبراء الأرصاد تكوُّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تبلغ سرعة الرياح بين 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشار بيان الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وكذلك على مناطق من حلايب وشلاتين، دون أن يكون لها تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد 3 أغسطس بعدد من المدن:

الطقس في القاهرة

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

الطقس في مرسى مطروح

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية