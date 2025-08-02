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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوبي سيناء وجنوبي البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالة تكون خفيفة إلى متوسطة جنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على مُدد متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والقاهرة

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 19

كاترين 32 17

الطور 37 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 25

السلوم 32 22

سيوة 35 21

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 36 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 37 29

حلايب 34 29

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 26

أبوسمبل 41 27

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 34

المدينة المنورة 43 32

الرياض 45 31

المنامة 41 32

أبوظبي 45 33

الدوحة 43 34

الكويت 49 35

دمشق 37 18

بيروت 31 26

عمان 32 21

القدس 30 20

غزة 30 26

بغداد 46 33

مسقط 32 28

صنعاء 29 16

الخرطوم 37 25

طرابلس 32 26

تونس 34 22

الجزائر 27 20

الرباط 29 20

نواكشوط 29 24

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 32 20

إسطنبول 31 22

إسلام آباد 35 25

نيودلهي 32 26

جاكرتا 34 24

بكين 32 23

كوالالمبور 33 25

طوكيو 36 27

أثينا 33 22

روما 29 19

باريس 25 15

مدريد 37 22

برلين 22 14

لندن 23 14

مونتريال 27 18

موسكو 26 16

نيويورك 27 19

واشنطن 28 19

أديس أبابا 20 13

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