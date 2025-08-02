"صباح البلد" يرصد تفاصيل طقس السبت 2 أغسطس 2025

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، نقلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع أجواء صيفية حارة ورطبة خلال النهار.

أجواء حارة رطبة نهارًا.. ومائلة للحرارة ليلًا

أشار التقرير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مما يساهم في تلطيف الأجواء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وصولًا إلى حلايب وشلاتين.

شبورة صباحية ونشاط للرياح

وتشهد البلاد صباح اليوم شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، ومدن القناة، ووسط سيناء، وذلك من الساعة 8:40 صباحًا، في حين ينشط الرياح على فترات، مما يقلل من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة في عدد من المدن

سجلت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: الصغرى 24° – العظمى 34°

العاصمة الإدارية: الصغرى 23° – العظمى 35°

الإسكندرية: الصغرى 23° – العظمى 31°

شرم الشيخ: الصغرى 29° – العظمى 37°

الغردقة: الصغرى 29° – العظمى 38°

الأقصر: الصغرى 28° – العظمى 40°

أسوان: الصغرى 29° – العظمى 41°

الأرصاد توجّه نصائح للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة:

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الإكثار من شرب السوائل والمياه.

القيادة بحذر أثناء ظهور الشبورة المائية صباحًا.