أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، فهي حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم 34 درجة، ولكن نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، وأن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85 %.

نسب الرطوبة

وأوضحت أن نسب الرطوبة تعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن عظمة الرطوبة تكون في فترات الليل، ليكون الطقس مائل للحرارة رطب.

ولفتت إلى أن اليوم متوقع نشاط رياح، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة، وأن البلاد بشكل عام تشهد اليوم انخفاضات في درجات الحرارة.

أمطار على السواحل الشمالية

وشددت على أنه من المتوقع تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، نتيجة تكون السحب القريبة والمتوسطة، وأن انخفاض درجات الحرارة مستمرة على مدار الأسبوع.