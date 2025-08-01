أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهده الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5142 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4500 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3857 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36000 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.72 جنيه للبيع و48.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو



سعر اليورو 56.77 جنيه للبيع، و55.64 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.48 جنيه للبيع، 64.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.30 جنيه للبيع، و158.87 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.



وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد موجة الحر التي أثرت على الجميع.

وأضافت أن درجات الحرارة كانت قد سجلت خلال الموجة الحارة 42 درجة، ولكن من يوم الأربعاء هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم 34 درجة، وأن الأجواء اليوم خريفية، ولكن نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، وأن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85 %.

مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل



وأوضحت أن اليوم متوقع نشاط رياح، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة، وأن البلاد بشكل عام تشهد اليوم انخفاضات في درجات الحرارة، وأن تلك الانخفاضات مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.