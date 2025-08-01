قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهده الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5142 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4500 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3857 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36000 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.72 جنيه للبيع و48.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو
 

سعر اليورو 56.77 جنيه للبيع، و55.64 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.48  جنيه للبيع،  64.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.30 جنيه للبيع، و158.87 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.


وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد موجة الحر التي أثرت على الجميع.

وأضافت أن درجات الحرارة كانت قد سجلت خلال الموجة الحارة 42 درجة، ولكن من يوم الأربعاء هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم 34 درجة، وأن الأجواء اليوم خريفية، ولكن نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، وأن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85 %.

مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل

وأوضحت أن اليوم متوقع نشاط رياح، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة، وأن البلاد بشكل عام تشهد اليوم انخفاضات في درجات الحرارة، وأن تلك الانخفاضات مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن صفقة أجنبية جديدة

مباريات

أبرز مباريات اليوم السبت 2-8-2025 والقنوات الناقلة

علي معلول

الصفاقسي يروج لـ انضمام علي معلول.. وجمهور الأهلي: يا هناكم يا سعدكم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد