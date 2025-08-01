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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ذهب
ذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا طفيفا، مما يزيد في حركة البيع والشراء داخل الأسواق، خصوصا من قبل الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الراغبين.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة دون المصنعية

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في مصر اليوم الجمعة المستويات التالية:
عيار 24: 5166 جنيها للبيع، و5143 جنيها للشراء.
عيار 22: 4735 جنيها للبيع، و4714 جنيها للشراء.
عيار 21: 4520 جنيها للبيع، و4500 جنيها للشراء.
عيار 18: 3874 جنيها للبيع، و3857 جنيها للشراء.
عيار 14: 3013 جنيها للبيع، و3000 جنيها للشراء.
عيار 12: 2583 جنيها للبيع، و2571 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: 36160 جنيها للبيع، و36000 جنيها للشراء.
الأونصة عالميا بالدولار: 3296.84 دولارا.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الذهب

رغم أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار قد تختلف من محل إلى آخر داخل مصر، لعدة أسباب أبرزها:-
اختلاف تكلفة المصنعية من محل لآخر
تباين هوامش الربح بين التجار
فروق في التكاليف التشغيلية تبعا للمنطقة
جودة الخدمة ومستوى المحل
وجود خصومات أو عروض موسمية

الأعيرة الأكثر شيوعا في السوق

تشهد أعيرة الذهب التالية انتشارا واسعا في مصر:-
عيار 24: يستخدم غالبا في صناعة السبائك، ويمتاز بنقائه العالي
عيار 21: الأكثر رواجا، ويستخدم في صناعة المشغولات والجنيهات الذهبية
عيار 18: يلقى إقبالا من الشباب بسبب تصميماته الحديثة وسعره المناسب

أسباب تراجع الأسعار محليا رغم الارتفاع العالمي

يرجع تراجع أسعار الذهب محليا، رغم الزيادة العالمية، إلى مجموعة من العوامل المحلية، منها:
تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
زيادة المعروض من الذهب داخل السوق المحلي
انخفاض حجم الطلب مع استمرار ارتفاع الأسعار
تأثير قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
وجود مضاربات داخل السوق المحلي للذهب

الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى في شهرين

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى سعر منذ أكثر من شهرين، مستفيدة من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم والمخاطر الاقتصادية.

أسعار الذهب الذهب حركة البيع والشراء أسعار الذهب اليوم

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