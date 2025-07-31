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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي
عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي
عبد العزيز جمال

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بشكل ملحوظ داخل محلات الصاغة ، لتواصل موجة الانخفاض الممتدة منذ ثلاثة أيام متتالية، وسط ترقب شديد من المستثمرين والمواطنين بشأن الاتجاهات المقبلة لسوق المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم يتراجع بقوة

وفقًا لبيانات سوق الصاغة، فقد هبط متوسط سعر جرام الذهب بمقدار 90 جنيهًا على الأقل في الأعيرة المختلفة خلال تعاملات اليوم فقط، بينما سجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تراجعًا إجماليًا تجاوز 500 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله في وقت سابق من هذا العام تحديدا في ابريل، وهو ما دفع الكثيرين لاعتبار السوق حاليًا في حالة تصحيح سعري حاد بعد موجة صعود طويلة.

سعر الذهب اليوم في مصر 31/7/2025

وبحسب أحدث تحديثات سوق الذهب، جاءت الأسعار داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر عيار 24: بلغ 5124 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء

سعر عيار 21: سجل 4500 جنيه للبيع و4525 جنيهًا للشراء

سعر عيار 18: وصل إلى 3885 جنيهًا للبيع و3878 جنيهًا للشراء

سعر عيار 14: بلغ 3000 جنيه للبيع و3016 جنيهًا للشراء

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد تراجع ليسجل 36 ألف جنيه للبيع و36.2 ألف جنيه للشراء، بينما استقرت أوقية الذهب عالميًا عند مستوى 3300 دولار للبيع و3301 دولار للشراء.

عيار 21 يتراجع 500 جنيه من أعلى سعر

يُعد الانخفاض الحاد في سعر عيار 21 اليوم من أبرز تحركات سوق الذهب، حيث خسر الجرام الواحد حوالي 500 جنيه مقارنة بأعلى سعر بلغه في وقت سابق من العام الجاري عندما تجاوز حاجز الـ5 آلاف جنيه بالمصنعية، ما يعكس تغيرًا جذريًا في اتجاهات السوق.

مشتريات الذهب تنخفض في مصر

وكشف مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي عن تراجع كبير في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت إجمالي المشتريات نحو 11.5 طن، بانخفاض بلغت نسبته 20% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ فيه حجم المشتريات 14.4 طن.

مشغولات وسبائك الذهب في التراجع

انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 5.7 طن خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 6.8 طن في الفترة نفسها من عام 2024، و6.4 طن خلال الربع الأول من العام الحالي. كما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية تراجعًا إلى 5.9 طن، مقارنة بـ7.6 طن في الربع الثاني من العام الماضي، رغم ارتفاعها عن الربع الأول من 2025 الذي بلغ 4.7 طن فقط.

جني الأرباح سبب تراجع المبيعات

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن عمليات جني الأرباح التي نفذها حائزو الذهب عند مستويات الأسعار المرتفعة السابقة كانت السبب الرئيسي في انخفاض مبيعات الذهب.

وقد تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع الكثير من المستثمرين والمواطنين إلى بيع ما لديهم من ذهب للاستفادة من ارتفاع الأسعار السابق.

ترقب في السوق.. هل يعود الذهب للارتفاع؟

ويرى مراقبون أن السوق يعيش حالة من الترقب، وسط تساؤلات عدة: هل انتهى عصر المكاسب السريعة للذهب في مصر؟ ،’ وهل نشهد موجة شراء جديدة بعد هذا التراجع اللافت؟، خصوصًا أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن طويل الأجل، رغم تقلباته قصيرة المدى.

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