آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب، تراجعا مذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بقيمة 95 جنيها.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.



أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5166 جنيهًا للبيع و 5143 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4520 جنيها للبيع و 4500 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيها للبيع و 3857 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3013 جنيها للبيع و 3000 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.160 جنيها للبيع و 36 ألف جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3275.2 دولارا.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالميا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.