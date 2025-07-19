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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغه اليوم السبت 19-7-2025

ذهب
ذهب
قسم اقتصاد

شهد سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 19-7-2025 على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم
واستقرت أسعار المشغولات الذهبية دون أي تغيير معززة بأول تعاملات الأسبوع الجديد بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات قبل أيام داخل تداولات الصاغة.
وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و 5314 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و 4650 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3083 جنيها للبيع و 3100 جنيه للشراء

سعر الجنيه اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء .

سعر الأوقية اليوم
ووصل سعر أوقية 3349 دولارا للبيع و 3350 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار المشغولات عيار 24 ا

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