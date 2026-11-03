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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

واقعة مأساوية تهز كرة القدم الإسبانية بعد وفاة لاعب داخل الملعب.. ماذا حدث؟

خيسوس دي ميجيل
خيسوس دي ميجيل
أحمد أيمن

فتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقًا في وفاة خيسوس دي ميجيل ألاميدا، لاعب نادي ديبورتيفو تينيريفي، في واقعة مأساوية هزت الوسط الرياضي، بعدما فارق المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، الحياة إثر تعرضه لاصطدام عنيف خلال مباراة فريقه أمام أندورا.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة والحزن بين جماهير كرة القدم، خاصة أن اللاعب سقط على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، قبل أن تتدهور حالته الصحية رغم التدخل الطبي العاجل.

الشرطة الإسبانية تحقق في وفاة اللاعب

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشرطة الوطنية بدأت تحقيقًا للوقوف على الظروف المحيطة بوفاة دي ميجيل، وتحديد ملابسات الحادث الذي وقع داخل ملعب هيليودورو رودريغيز لوبيز.

ويأتي التحقيق في ظل الحاجة إلى توضيح تفاصيل الواقعة، التي شهدت اصطدامًا قويًا بين اللاعب وحارس مرمى فريق أندورا، خيسوس أونو، خلال كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتهدف التحقيقات إلى تحديد جميع الظروف المرتبطة بالحادث، وما إذا كانت هناك تفاصيل إضافية تستدعي الفحص بشأن كيفية وقوع الاصطدام والوفاة التي أعقبته.

تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل الملعب

وقعت الحادثة خلال مواجهة الفريقين، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، عندما كان دي ميجيل يطارد كرة هوائية بالقرب من خط منتصف الملعب.

وفي تلك اللحظة، اندفع حارس مرمى أندورا، خيسوس أونو، من منطقة مرماه باتجاه الكرة، قبل أن يصطدم بالمهاجم الإسباني بقوة، ليسقط الأخير أرضًا فاقدًا للوعي.

وسارع لاعبو الفريقين إلى طلب التدخل الطبي، وسط حالة من القلق والارتباك داخل أرضية الملعب، حيث حاول الطاقم الطبي تقديم الإسعافات اللازمة للاعب في أسرع وقت ممكن.

وبعد دقائق من تلقي الرعاية الطبية، جرى نقل دي ميجيل خارج الملعب لاستكمال التعامل مع حالته الصحية، إلا أن الأنباء اللاحقة أكدت وفاته داخل المستشفى، في نهاية مأساوية صدمت الجميع.

من هو خيسوس دي ميجيل ألاميدا؟ 

يُعد خيسوس دي ميجيل ألاميدا، المعروف في الملاعب الإسبانية بلقب «ديمي»، أحد المهاجمين الذين شقوا طريقهم بصعوبة في كرة القدم الإسبانية، بعدما قضى سنوات طويلة في الدرجات الأدنى قبل أن ينجح في الوصول إلى دوري الدرجة الثانية.

وُلد دي ميجيل في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 21 سبتمبر 1996، وكان يلعب في مركز قلب الهجوم، ويتميز بقدمه اليسرى وطوله الذي يقارب 190 سنتيمترًا، وهو ما منحه أفضلية في التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات داخل منطقة الجزاء.

بدأ مشواره الكروي في قطاعات الناشئين بنادي لوغو فوينلابرادا، قبل الانتقال إلى أكاديمية ليجانيس، حيث خاض أولى تجاربه مع كرة القدم الاحترافية من خلال الفريق الرديف عام 2015.

وتنقل المهاجم الإسباني بين عدة أندية، أبرزها إنترناسيونال مدريد وفوينلابرادا وأونيون أدارفي ونافالكانيرو، قبل أن يلفت الأنظار بقميص أونيونيستاس سالامانكا، بعدما سجل 12 هدفًا خلال موسم 2021-2022.

كانت تجربته مع نادي كاستيون، التي بدأت في يناير 2023، نقطة تحول مهمة في مسيرته، إذ نجح في تقديم مستويات هجومية مميزة، وسجل 25 هدفًا خلال ثلاثة مواسم، وأسهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ومع تألقه، حصل على فرصة الانتقال إلى ديبورتيفو تينيريفي في يوليو 2025، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته، وشارك في رحلة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلته الهجومية.

وكان دي ميجيل قد نجح في تحقيق حلم الوصول إلى كرة القدم الاحترافية بعد سنوات من العمل والتنقل بين الأندية، قبل أن تنتهي مسيرته بصورة مأساوية عن عمر 30 عامًا.

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